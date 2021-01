Du confinement au cocon : Eliott, premier bébé sarthois de 2021

Le premier bébé de l'année 2021 en Sarthe est né au début de la nuit à la maternité du centre hospitalier du Mans. Eliott et sa maman vont très bien et se reposent d'autant mieux que les visites sont fortement restreintes.

C'est un "bébé du confinement". Eliott est né à 0h46 ce vendredi à la maternité de l'hôpital du Mans. Il pèse 3,6 kg pour 50 cm et c'est le premier bébé sarthois de 2021. Attendu en principe vers le 14 janvier, il a doublé Maxence et Simon, nés plus tard dans la nuit au Tertre rouge et au Bailleul.

Moins de visites, plus de repos

"S'il est né en 2021, il nous rappelle ce confinement de mars 2020", sourit son papa Denis. Il est le seul à avoir le droit de visiter le bébé et sa maman, Amandine, qui se repose d'autant mieux. "Il n'y a pas de mouvement puisqu'il n'y a pas non plus de visites dans les chambres voisines. C'est quand même plus agréable, et les sages-femmes confirment que les mamans sont en meilleure forme quand elles rentrent à la maison."