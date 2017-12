Ils sont congelés, emballés individuellement et conditionnés dans des cartons. Une trentaine de faisans sont remis à l'Entraide protestante de Lunéville par la Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle. Elle-même s'est vue offrir le gibier - 240 faisans au total chassés pour l'essentiel en Sologne - par la fédération Interprochasse avec ce message : "les chasseurs ont du coeur".

"Manger du faisan, c'est vraiment la fête", aux yeux de Geneviève Pupil, présidente de la Banque alimentaire de Nancy et Meurthe-et-Moselle. "Quand on la chance d'avoir des associations partenaires qui ont des cuisines équipées et peuvent créer du lien social au moment de ces repas, je trouve que c'est formidable et on est, là, dans notre mission."

Les faisans seront cuisinés ce vendredi © Radio France - Isabelle Baudriller

A Lunéville, Daniel Leclair, bénévole de l'Entraide Protestante et chasseur, va cuisiner avec amour ces faisans qui seront servis au repas de Noël vendredi 15 décembre. Au menu : soupe au potimarron et brisures de châtaignes, saumon fumé, faisan aux mirabelles et chou rouge farci, bûche. "C'est le repas de Noël traditionnel", se réjouit Daniel.

On voit les gens rayonner. C'est un moment de partage entre eux et avec les bénévoles. Nous sommes une grande famille" - Daniel, bénévole de l'Entraide protestante

Un moment très attendu par les familles aidées par l'association. "Les bénéficiaires nous le demandent. A ce repas, ils sont très attentionnés", note Isabelle Geiger. La présidente de l'Entraide protestante poursuit avec une anecdote : "J'aide au service avec les autres bénévoles et il y a toujours un monsieur assis pas très loin de moi. Il prend mon assiette et vient me servir alors que je suis moi-même en train de servir ! Il y a une ambiance de convivialité, d'échanges."

70 convives sont attendus à ce repas festif dans les locaux de l'Entraide. D'autres associations, comme la Croix-Rouge de Nancy et de Toul et Emmaüs, recevront elles aussi des faisans de Noël.