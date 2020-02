Du faux bio dans les cantines de certaines écoles parisiennes ?

A la veille de l'ouverture du salon de l'Agriculture, notre alimentation et en particulier celle de nos enfants est au cœur des préoccupations. Dans le 18e arrondissement de Paris, des parents ont créé en 2017 un collectif qui décortique les assiettes des élèves. Début février, ils ont dénoncé sur les réseaux sociaux le "Veau Gate", une tromperie sur un sauté de veau bio qui n'en était pas.

"Bobos"

Anne Renaudie, maman parisienne membre de ce collectif "Les enfants du 18 mangent ça" était l'invitée de France Bleu Paris vendredi.

"Nos enfants mangent des assiettes concoctées par la société Sogeres, filiale de Sodexo. Le maire du 18e Eric Lejoindre a décidé depuis longtemps de déléguer complètement le service de restauration scolaire au privé alors que c'est sa prérogative première. Et les enfants mangent énormément de produits ultra-transformés, industriels, de bio venant d'Espagne, dans des quantités inadaptées, des repas pas conformes aux menus affichés."

Ces citoyens vigilants sont accusés par le maire d'être "un groupuscule de bobos non représentatifs de l'ensemble des parents d'élèves". Il faut dire qu'en terme de bio, sur le papier, le 18e est extrêmement bien loti. Mais le collectif n'y croit pas.

Une pratique courante

"Comme nous avons pu le démontrer à plusieurs reprises, quand il est écrit bio ce n'est pas forcément du bio dans l'assiette. Nous l'avons encore constaté il y a deux semaines avec un veau estampillé bio qui n'était pas bio et qui venait d'Allemagne. Nous avons vérifié les étiquettes dans les poubelles, et des cuisiniers nous l'ont confirmé à demi-mot, c'est qu'il une pratique courante de mélanger deux paquets de viande française bio avec de la viande venue de Roumanie ou du Brésil."

Anne Renaudie reconnaît que "ça va dans le bon sens" : de plus en plus de collectivités locales s'efforcent de proposer des produits bio et locaux, à l'image de l'annonce cette semaine du Conseil régional d'Ile-de-France pour les lycées. Mais selon elle, "il faudrait que les maires contrôlent quotidiennement les sociétés privées, qui sont là pour faire de l'argent. La responsabilité des maires c'est de faire en sorte que le cahier des charges soit appliqué."

25 millions de repas sont servis chaque année dans les cantines des écoles de la ville de Paris.