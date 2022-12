Du foie gras du Périgord périmé dans un magasin Leclerc d'Angoulême

Du foie gras d'oie entier du Périgord de la marque Seigneurie est concerné par un rappel de produit. Les bocaux étaient en vente au rayon frais du magasin Leclerc d'Angoulême, du 5 au 17 décembre. La date limite de consommation remonte au mois de mai 2022.

Le produit - qui présente un risque pour la santé confirme le site gouvernemental "Rappel Conso" - a donc été retiré des rayons et il fait l'objet d'un rappel. C'est un incident fâcheux pour le producteur et pour le distributeur, en plein cœur des fêtes de fin d'année, alors que le foie gras se fait rare en raison de la grippe aviaire et cher à cause de l'inflation.