Du garden pulling dans le sud-manche ce week-end ou comment un tracteur tire un autre tracteur ?

Du garden ou tracteur-pulling à La Colombe près de Villedieu les Poëles dans le sud Manche hier dimanche. Il y avait près de 500 personnes dans le public.

Du garden ou tracteur-pulling c'est mettre en compétition des tracteurs délirants. Des tracteurs fabriqué entièrement par les concurrents qui doivent tracter, sur une piste de 80 m, une remorque spéciale (dont la charge augmente au fil de la course) le plus loin possible. Hier dimanche c'était la deuxième manche des championnats de France de garden pulling à La Colombe près de Villedieu dans le sud-manche.

un tracteur pulling © Radio France - katia lautrou

Cette discipline "sportive"a vu le jour aux Etats-Unis, dans les années 1930. L'objectif des pilotes est de prendre le maximum de vitesse dès le débu. Ces tracteurs sont des monstres de 300 chevaux!!! Guillaume Duchesne était hier le seul représentant manchois de la compétition. Cet habitant de la Lande d'Airou dans le sud-manche est tombé dedans quand il était petit "en allant voir une compétition".

Mais hier pas question de parler de choses qui fâche comme la pollution engendrée par ces compétitions de tracteurs. Guillaume Duchesne affirmait hier "avoir besoin d'un litre de gazoil pour la compétition" Vous l'avez compris hier il n'était pas question de dire du mal de ces engins de 300 chevaux vrombissant et mordant la terre.

