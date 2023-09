Du gazon projeté à haute intensité pour revégétaliser une partie du cimetière de Mayenne

Depuis le 1er juillet 2022, les produits phytosanitaires sont interdits dans les cimetières. La ville de Mayenne expérimente une technique d’engazonnement innovante du 25 au 29 septembre 2023, l’hydromulching, pour revégétaliser partiellement la partie haute du cimetière, "une technique d’engazonnement écologique qui permet de projeter du gazon et ainsi créer un couvert végétal" peut-on lire sur le site de la mairie.

Les tombes et décorations florales protégées pendant l’opération

Du 2 au 10 novembre 2023, si les conditions météo sont favorables, la partie basse du cimetière sera traitée en engazonnement classique.

Qu'est-ce que l’engazonnement par hydromulching ou hydroseeding ?

C'est quoi l’hydromulching ?

À l’aide d’une pompe, les équipes des espaces verts projetteront dans les allées un mélange de gazon, d’engrais naturel et de mulch (protection de sol naturelle à base de végétaux, comme le paillage). La technique de semis par projection hydraulique existe depuis de nombreuses années, contrairement à l‘hydromulching qui est une méthode plus récente et innovante.

Après l’opération d’engazonnement, une pellicule verte restera au sol, il s’agit du mulch organique qui contient les graines de gazon. La couleur verte est due à l’ajout du colorant alimentaire vert qui permet la visualisation des passages lors de l’application, il est photo-dégradable en 48/72 h. Ces produits sont naturels et ne présentent aucun danger pour les usagers.

Le piétinement devra être interdit les premiers jours sur les zones traitées puisque le colorant sera encore présent afin de ne pas avoir de dépôt sur les chaussures. Le périmètre d’application sera indiqué avec de la rubalise.