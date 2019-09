Du lait breton dans le camembert normand ?

Rennes, France

Les règles de fabrication du camembert de Normandie font l'objet depuis quelques semaines d'un nouveau cahier des charges, avec une redéfinition du périmètre géographique de l'AOP. Les experts de l'INAO (institut national de l'origine et de la qualité) ont ouvert une enquête publique. Les éleveurs des communes limitrophes à la Normandie, ceux de l'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne pourraient intégrer cette nouvelle aire géographique de production. Ceux du pays de Fougères en ont fait la demande, soutenus par leur député Thierry Benoit : "Il n'est pas question de lancer une guerre du camembert entre la Bretagne et la Normandie". Pour l'élu, "Le granit breton est labellisé jusque dans la Manche, ça ne pose pas de problème. C'est comme pour le comté du Jura, il n'est pas produit uniquement dans le département du Jura. Les AOP s'affranchissent des frontières administratives !"

Le même bocage, la même pluviométrie

Situées à quelques kilomètres seulement de leurs voisines normandes, les communes du Pays de Fougères peuvent répondre elles-aussi aux critères du cahier des charges, "en terme de pluviométrie, de bocage, de paysage, mais aussi parce qu'il existait une laiterie dans le Pays de Fougères jusqu'en 1960, une laiterie où était fabriqué du camembert au lait cru" assure le député breton. Et puis, pour les éleveurs de race normande installés en Ille-et-Vilaine "C'est une opportunité". Le Pays de Fougères est l'un des premiers bassins de production laitière en France.

Qu'en pensent les Normands ?

Le président de l'organisme de défense et de gestion Camembert de Normandie, Patrick Mercier est loin de rejeter l'idée. Il estime au contraire que les demandes des éleveurs bretons doivent être étudiées, en examinant leurs arguments, "comme l'expression du terroir, la qualité de la production laitière... au sein de l'OGD, nous faisons confiance à l'INAO pour donner ou pas cette autorisation".

Bientôt un camembert breton ?

Si les experts de l'institut national de l'origine et de la qualité acceptent de modifier l'aire géographique de production du camembert, rien ne pourra empêcher un éleveur ou une laiterie bretonne de se lancer dans la production d'un camembert breton !