Du lait de chèvre à la lingerie fine : France Bleu Poitou en direct toute la journée à Chauvigny

"La Belle Journée à Chauvigny", c'est le nom de l'opération spéciale organisée par France Bleu Poitou ce mardi 9 avril dans la Cité Médiévale. Au menu, des reportages à la Ferme du Maras, des invités dont Michel Gouzon, PDG d'Indiscrète et des journaux en public au plus près des Chauvinois.

Chauvigny, France

France Bleu Poitou déménage ce mardi ses studios de Poitiers à Chauvigny le temps d'une Belle Journée. Au programme, des reportages, des interviews et des journaux en direct de la Cité Médiévale. Rencontres avec le maire Gérard Herbert, les habitants, les commerçants, les artisans et les agriculteurs... Dès 7h, la Ferme du Maras nous ouvre les portes de sa chèvrerie à l'heure de la traite.

Du lait de chèvre au petit-déjeuner ? @Bleu_Poitou vous donne rendez-vous mardi matin dès 7H en direct de la Ferme du Maras à #Chauvigny avant une journée spéciale dans la Cité médiévale ! https://t.co/T0vQjjqKbHpic.twitter.com/fxbiwBrMZ1 — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) April 8, 2019

Ancien vendeur de vêtements branchés devenu éleveur, Arnaud Gauvreau nous accueille sur son exploitation familiale de 160 chèvres de race Alpine où l'on mise avec succès sur les circuits courts et la consommation locale. Cet agriculteur qui a dit non aux OGM nous raconte dès 7h10 les différentes étapes de la fabrication du fromage dans sa ferme. Ses bûches et crottins sont étiquetés, emballés et livrés directement auprès de ses clients, particuliers et collèges et lycées du Pays Chauvinois.

Visite-guidée de la manufacture de lingerie fine Indiscrète

Après la Ferme du Maras, France Bleu Poitou prend la direction de l'atelier Indiscrète de Chauvigny. Presque trois mois après la décision du tribunal de commerce de Poitiers qui validait le plan de continuation, l'une des dernières manufactures de lingerie fine 100% Made in France est en pleine renaissance grâce à l'abnégation de ses salarié(e)s et de son nouvel actionnaire et directeur général Michel Gouzon qui sera l'invité de France Bleu Poitou mardi matin à 8H10.

Les carnet de commandes garnis, l'entreprise a recruté récemment douze couturières. Une ligne de sous-vêtements masculins sera bientôt disponible, avec une boutique en ligne flambant neuve ainsi qu'un showroom qui devrait sortir de terre d'ici l'automne prochain.

L'atelier de la corseterie Indiscrète à Chauvigny © Radio France - Jules Brelaz

Patrimoine des carrières, Truite du Talbat, Châteaux...

France Bleu Poitou diffusera ses journaux en direct depuis le restaurant Le Gaston situé en centre-ville. Le maire de Chauvigny Gérard Herbert viendra dès 9h remettre les clés de la ville à Frédérique Gissot et Antoine Plouzennec dans l'émission "La Vie en Bleu".

Au programme, le Patrimoine Pierre avec la vie des carrières et la poterie à l'érable. Entre 10h et 11h, l'émission "On Cuisine ensemble" s'intéressera notamment à la pisciculture avec La Truite de Talbat.

L'après-midi, France Bleu Poitou prend de la hauteur en installant son studio dans le Donjon de Gouzon ! Au menu également, des visites du Château d'Harcourt et du Château des Evêques avant de rendre les clés de la ville de Chauvigny au maire en fin de journée.