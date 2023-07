Du matériel médical envoyé en Ukraine par l'association "les convois d'Irina" et le Médico lions Club

L'association "les convois d'Irina" et le Médico lions Club de France ont envoyé ce mardi matin depuis Le Havre deux utilitaires de 13m3 chacun, remplis de matériel médical et paramédical, en direction de Lviv et Odessa en Ukraine.