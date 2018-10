L'association Partagence propose d'offrir du matériel neuf à 200 familles victimes des intempéries du 15 octobre dans l'Aude. Cette ONG parisienne récupère des produits et équipements (souvent des invendus) auprès d'entreprises. Elle cherche un local pour les stocker.

Occitanie, France

Suite aux intempéries du 15 octobre dans l'Aude 126 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Pour aider les sinistrés qui ont tout perdu , Partagence association humanitaire loi 1901 propose de distribuer gratuitement des équipements neufs à 150-200 familles. Partagence collecte ce matériel auprès de fabricants et de distributeurs, le plus souvent se sont des invendus : mobilier, literie, électroménager, matériel de bricolage, produits d’hygiène, de puériculture ou articles d’habillement. Ce don en nature ouvre le droit à une réduction fiscale pour les entreprises solidaires.

L’ONG parisienne a déjà apportée des aides d’envergure à 220 maisons sinistrées dans des programmes de post urgence, entre 2015 et 2018 dans les Alpes-Maritimes et en Seine et Marne.

Claude Frégeac délégué général de Partagence " notre particularité : offrir des produits neufs" Copier

L'association cherche une base logistique

L’ONG lance un appel aux sociétés de logistique et de transport de la région Occitanie pour bénéficier, sur une période de 12 mois, d’un espace (environ 400 m²), sur la zone sinistrée (ou à proximité). Sans cet outil logistique, le programme d’aide ne peut pas être mené. "Nous pensons pouvoir fournir 5 ou 6 semi-remorques de matériel donc il nous faut beaucoup de place. _Par ailleurs, si des entreprises avec lesquelles nous ne collaborons pas encore souhaitent faire du déstockage solidaire, elles sont les bienvenues"_précise Claude Frégeac délégué général de l'association.

Claude Frégeac " Nous cherchons une base logistique en Occitanie" Copier

Pour pouvez contacter Partagence au 07 85 15 04 06 ou par mail operations@partagence.org

Les sinistrés seront contactés dans un deuxième temps via les mairies, les CCAS. Pour bénéficier d'une aide ils devront verser une cotisation de 15 euros. Chaque famille recevra entre 300 et 2000 euros de dons.