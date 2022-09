Du mieux à l'EHPAD de Lorcy mais l'établissement reste sous surveillance

L'Hostellerie du Château à Lorcy avait été épinglé au printemps dernier lors de deux inspections menées par le Département et l'Agence Régionale de santé. L'établissement ne pouvait plus accueillir de nouveaux résidents. La mesure est assouplie, mais une période probatoire est mise en place.

Du mieux à l'Ehpad de Lorcy, dans le Loiret. L'Hostellerie du Château, c'est son nom, avait été épinglée au printemps dernier lors d'inspections qui avaient relevé des dysfonctionnements, et un manque de personnel et de suivi médical. Depuis août dernier, il était interdit à l'établissement d'accueillir de nouveaux résidents.

Selon l'Agence régionale de santé et le Département du Loiret, la situation s'est améliorée, avec le recrutement d'infirmiers et la définition de nouveaux protocoles. L'Ehpad est autorisé à recevoir désormais 47 résidents (contre 39 actuellement) et pourra retrouver le 1er mars 2023 sa capacité d'accueil maximale de 62 résidents, si tout se passe bien d'ici là.