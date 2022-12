Du mobilier de cinéma aux enchères à La Roche-sur-Yon

Vous avez peut-être rêvé d'avoir chez vous de vrais fauteuils de cinéma. Vous pourrez vous en offrir ce jeudi après-midi lors d'une vente aux enchères à La Roche-sur-Yon ou sur internet interencheres.com . Il s'agit de tout le mobilier de l'ancien cinéma Caméra 5 de Montaigu qui a fermé début septembre.

"On met en vente du matériel destiné aux professionnels -explique Anthony Bonnet adjoint à la culture- comptoir à confiserie, projecteurs, serveurs et systèmes de sons, bobines de projections, de vieux projecteurs et puis surtout des fauteuils, 80 venant d'une salle et un autre ensemble de 200, certainement vendus par 2 minimum".

La vente débute à 14h. 7.500 affiches seront également mises aux enchères l'année prochaine. La destruction du cinéma doit débuter en janvier pour laisser place à un tout nouvel ensemble reconstruit au même endroit.