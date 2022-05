Du monde au rendez-vous de la première Fête du vélo à Voiron

C'était, ce dimanche 15 mai, la première édition de la Fête du vélo à Voiron. L'occasion pour le public de se sensibiliser à la pratique cyclable, et aux associations de partager leurs travaux.

Voiron a envie de se rattraper. Mal classée, mal notée par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), la ville organisait, ce dimanche 15 mai, la première édition de sa Fête du vélo. Au programme, la dernière étape du tour cycliste du pays voironnais, mais aussi des animations, des concerts, et autres stands. Petits et grands, professionnels et confirmés, étaient présents en nombre pour cet événement.

Parmi les animations possibles, un petit circuit de BMX, pour les plus jeunes qui souhaitent se frotter à cette pratique cycliste particulière.

Le circuit d'initiation BMX, au centre © Radio France - Léo Corcos

Pour les plus aguerris se déroulait donc la dernière étape du tour cycliste du pays voironnais. Ils étaient plus de 500 inscrits, de tous âges et de toutes catégories.*

Pour les coureurs, il fallait accomplir quarante fois une boucle d'1km200 © Radio France - Léo Corcos

Cette Fête du vélo se devait d'avoir son morceau d'histoire. Il était représenté par Bernard Dode, collectionneur originaire de Saint-Theoffrey, et qui rassemble des objets liés au cyclisme depuis 1989 !

Bernard Dode collectionne des objets liés au cyclisme depuis 1989 © Radio France - Léo Corcos

Bernard Dode, collectionneur isérois, parle de ses objets cyclistes acquis depuis 1989 Copier

C'était l'occasion, aussi, pour les associations comme l'ADTC-Se déplacer autrement de sensibiliser les gens à la pratique du vélo comme mode de transport doux, pratique, alternatif, et bénéfique pour la santé.

L'ADTC tenait un stand à la fête du vélo de Voiron © Radio France - Léo Corcos