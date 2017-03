Du monde dans les jardineries : le printemps arrive, les Lorrains l'attendent avec impatience

Malgré le temps changeant, entre giboulées du mois de mars, soleil et nuages maussades, il flotte comme un air de printemps. Ce week-end, il y avait du monde dans les jardineries, pour préparer les sols et mettre un peu de couleur à l'extérieur.

Il est temps de se remettre au jardin, il y a donc du monde dans les magasins pour acheter le nécessaire ! Dans cette jardinerie de l'agglomération nancéienne, Stéphanie et Jean-Christophe, par exemple, ont fait le plein : "Des graines de fleurs, pour ne pas avoir besoin de tondre au fond du jardin, du gazon pour combler les trous qui ont été faits durant l'année, et un peu d'herbes aromatiques pour le plaisir !"

Aider la nature pour profiter dans quelques mois de jolies couleurs - Stéphanie, une cliente de la jardinerie

Même si ils savent qu'ils ne peuvent pas encore tout planter - le potager attendra encore un peu par exemple - ils sont impatients de quitter définitivement la grisaille : "On est déjà en mode "projection", on n'a pas fait grand chose dans le jardin pendant l'hiver, c'est quasi-mort, par contre on voit les oiseaux revenir ! Donc on se dit que le printemps arrive et qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour aider la nature et profiter dans quelques mois de jolies couleurs".

Des couleurs pour faire venir le printemps © Radio France - Magali Fichter

En effet, pour Sabrina, qui s'occupe de l'espace "Jardin et extérieur" dans le magasin, le mois de mars, c'est le bon moment pour "préparer la terre, le réengazonnement, et planter les arbustes". La pluie ? "Ce n'est pas gênant, il vaut mieux avoir un peu d'hydratation ! Et si vraiment il pleut beaucoup, il faut faire attention aux plantes en pots, en enlevant les soucoupes pour que l'eau s'évacue". Il faut faire attention en revanche aux gelées matinales : "Vérifier les températures le matin, et si on a des plantes un peu sensibles, mettre un voile d'hivernage, ou même un torchon ou un drap !"

La haie vive, havre de biodiversité

Et si vous voulez relooker votre jardin, sachez que la tendance du moment, pour Sabrina, ce sont les haies vives : "C'est un mélange de plantes persistantes, qui gardent leurs feuillages toute l'année, de floraison de printemps et de floraison d'été. Le but, c'est d'avoir une haie belle toute l'année, pas seulement en été. Et en même temps, ça permet d'abriter tous les petits animaux du jardin !"