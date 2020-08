Du monde et des masques au bric-à-brac d'Allonnes

Le bric-à-brac d'Allonnes a accueilli plus de monde que les autres années, car beaucoup de brocantes ont été annulées cet été à cause du Covid-19.

La plaine de Chaoué, à Allonnes, s'est remplie de stands pour le bric-à-brac d'Assistance routière 72, ce samedi 8 août. "On a su il y a une quinzaine de jours qu'on pouvait le maintenir, donc il a fallu s'organiser assez rapidement", explique Nicolas, un des membres de l'association. "On est bien content parce qu'il y a beaucoup plus de monde que les autres années." Ce n'est pas surprenant comme la plupart des brocantes de l'été ont été annulées en Sarthe. Leurs organisateurs ont préféré prendre les devants plutôt qu'attendre la sentence de la préfecture. Les conditions pour la tenue du bric-à-brac d'Allonnes : pas plus de cent exposants et port du masque obligatoire. La première est respectée, la seconde un peu moins.

Des promeneurs démasqués

Dans les allées, quelques promeneurs ont le masque sous le nez, sous le menton, voire n'en portent pas du tout. Assistance routière assure faire des rondes toutes les deux heures pour rappeler aux personnes de porter leur masque. "On a mis plusieurs gels hydroalcooliques à des endroits bien spécifiques : à l'entrée, au coin restauration et aux sanitaires", souligne Nathalie, la secrétaire de l'association.

Un flacon de gel hydroalcoolique est mis à la disposition des visiteurs à l'entrée de la plaine. © Radio France - Clémentine Sabrié

Jannick farfouille dans une pile de vêtements. Cette retraitée de Ballon-saint-Mars ne porte pas de gants, mais elle se lave les mains régulièrement. "On fait attention, mais c'est l'esprit bric-à-brac : il faut voir, il faut toucher", souligne-t-elle. Derrière son étal, Alexandra est bien protégée : "Je me lave les mains à chaque personne qui arrive. Pour les échanges de monnaie, j'ai les mains propres. Beaucoup de personnes ont des gants pour les échanges de pièces, donc c'est bien."