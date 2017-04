Élection présidentielle : les demandes de procuration se multiplient à la gendarmerie de Frouard

À moins d'une semaine des élections présidentielles il commence à y avoir du monde dans certains commissariats et gendarmeries. À cette période les demandes de procuration sont nombreuses. À la gendarmerie de Frouard, en Meurthe-et-Moselle, il y plus de passage que d'habitude.

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre commune pour aller voter vous pouvez opter pour le vote par procuration. Il permet si l'on est absent de donner à un mandataire le droit d'aller voter pour vous; mais attention il faut que les deux personnes soit inscrites sur la même liste électorale de la commune. Pour faire une demande de procuration vous pouvez vous rendre en commissariat, gendarmerie ou encore au tribunal d'instance muni de votre carte d'identité. À la gendarmerie de Frouard en Meurthe-et-Moselle il y plus de passage que d'habitude.

"Un flux incessant" en période d'élection présidentielle

Certains jours il faut s'armer de patience à la gendarmerie de Frouard pour faire sa demande de procuration car " plus la date s’approche du premier tour, plus l’affluence est croissante [...] les demandes ont débuté au mois de mars et [depuis] c'est un flux incessant. " explique Pascal Ormancey qui est le capitaine de la gendarmerie. La gendarmerie de Frouard, à côté de Nancy, est responsable de 9 communes pour une population approximative de 36.000 personnes. Depuis le mois de mars la gendarmerie accueille une vingtaine de personnes par jour pour des demandes de procuration. Anaïs s'est déplacé ce jour à la gendarmerie de Frouard pour faire une procuration parce qu'elle est "inscrite [sur la liste électorale] de Pompey" mais qu'elle "étudie à Paris" et elle ne peut pas se déplacer le jour des élections.

Une démarche rapide

Il faut savoir que la carte d'identité est obligatoire pour faire une demande de procuration. Lucie Arias, gendarme à Frouard, explique que la démarche à effectuer "prend moins de 5 minutes" :

On leur remet [aux demandeurs] un imprimé rose, ils le remplissent avec leur nom, prénom, date de naissance… Ils choisissent une personne de confiance à qui ils donneront [procuration]. Ils remplissent aussi les informations concernant cette personne et suite à cela, après vérification de leur identité, on signe et on tamponne les procurations puis on les transmets aux mairies. " Lucie Arias - gendarme

Pour gagner du temps il est possible de pré-remplir le formulaire de demande de vote par procuration disponible sur internet et ensuite de l'amener au commissariat avec votre pièce d'identité. Attention ! Il faut que le formulaire soit rempli clairement, lisiblement et surtout sans ratures pour être validé.

Et pour les personnes qui sont en totale incapacité de se déplacer les gendarmes ou les policiers peuvent se rendre à leur domicile pour effectuer ces démarches. Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter votre gendarmerie ou votre commissariat de secteur.