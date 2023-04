Du nouveau à venir pour certaines gendarmeries en Loire-Atlantique

C'est la communauté de communes de Pornic-Pays de Retz qui règle l'essentiel de l'investissement d'environ 3.4 millions d'euros. C'est le coût de la nouvelle gendarmerie de Sainte-Pazanne, commune de 6.500 habitants. Une brigade de huit gendarmes : six sous-officiers et deux gendarmes adjoints volontaires.

Depuis début décembre, ils occupent des locaux flambants neufs : un peu plus de 200 mètres carrés de bureaux et sept logements de fonction. Cette nouvelle caserne a été inaugurée ce vendredi 14 avril, en présence notamment du directeur général de la Gendarmerie nationale, le Général d'armée Christian Rodriguez, et le préfet de la Loire-Atlantique, Fabrice Rigoulet-Roze.

Confort de travail et de vie

Les bureaux sont lumineux et adaptés aux besoins d'aujourd'hui. Pour l'adjudant-chef Stéphanie Servin, qui commande la brigade de proximité de Sainte-Pazanne : "certaines personnes ont du mal à pousser la porte de la gendarmerie, car il y a encore la barrière de l'uniforme. Avec les locaux que l'on avait, la promiscuité ne permettait pas de mettre à l'aise les gens, tandis que là, c'est clair, lumineux, les gens s'y sentent bien et se confient plus facilement à nous."

La caserne, c'est aussi le lieu de vie du gendarme et sa famille. Là, les habitations, des pavillons avec grande baie vitrée et jardin, sont séparées de quelques mètres des bureaux. L'adjudant-chef Servin reconnait "qu'avec les anciens locaux, il y avait une imbrication entre les familles et les gendarmes. Si la famille voulait sortir, tout simplement, elle utilisait les mêmes couloirs et escaliers que nous quand on ramène un contrevenant, un délinquant, un gardé à vue. Il y avait une promiscuité, qui, niveau sécurité, n'était pas top. Des nouveaux locaux de travail, et surtout d'habitation, c'est essentiel pour attirer le nouveau gendarme."

Peut-être une brigade de plus en pays de Retz

"C'est important pour nous, élus, que nos gendarmes vivent dans des conditions idéales", enchaîne Jean-Michel Brard, le président de la communauté de communes Pornic agglo Pays de Retz. Une nouvelle caserne, mais pas plus de moyens humains regrette le maire de Sainte-Pazanne, Bernard Morilleau. Pourtant, souligne-t-il, sa commune voit son nombre d'habitants progresser, comme la Loire-Atlantique dans son ensemble.

Et Jean-Michel Bard de poursuivre : "nous sommes ici à une encablure de la métropole nantaise avec les soucis d'une métropole et à une encablure de l'agglomération nazairienne avec aussi ses problématiques. Et donc, le littoral, Pornic, Sainte-Pazanne, Chaumes sont des terrains de jeux malheureusement pour la délinquance. Dans le cadre de l'appel à projet des 200 nouvelles brigades (ndlr : confirmé par le ministre de l'Intérieur mi-février, lors d'une visite en Vendée) on a donc déposé un projet pour qu'une brigade soit installée à Chaumes-en-Retz."

Lors de cette inauguration, le Général Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, a laissé entendre que ce projet-là avait de grandes chances de voir le jour. C'est en principe avant l'été que les communes seront fixées. Il devrait y avoir deux à trois créations par département.

Des efforts pour améliorer des locaux vieillissants

Outre ces créations, les gendarmes de la Loire-Atlantique auront de nouveaux locaux à Saint-Brévin (ndlr : la pose de la première pierre a eu lieu fin janvier 2023), et ensuite à Machecoul. "Nous espérons aussi la construction du nouveau centre régional d'instruction dans les années à venir, au niveau de la caserne Pelletier à Saint-Herblain", précise le Colonel Jean-Philippe Depriester, chargé notamment des aspects immobiliers et financiers à la gendarmerie des Pays de la Loire.

Le parc immobilier de la gendarmerie en Loire-Atlantique, c'est 55 casernes et environ 1.500 logements. Moyenne d'âge des bâtiments : autour de 39-40 ans. "Ne nous cachons pas, ces casernes sont relativement anciennes", fait remarquer le Colonel Depriester.

Des travaux de rénovation sont menés régulièrement, sans précision sur les sommes engagées. Des travaux qui visent la sobriété énergétique avec des économies à la clé. Ça passe par l'isolation thermique de certains bâtiments, notamment via des fonds débloqués dans le cadre des plans de relance et de résilience, débloqués après la période "covid". Par endroit, pour l'électricité, les vieilles ampoules sont remplacées par des systèmes leds, moins gourmands. Plus aucune caserne n'est chauffée au fioul. Dans l'agglomération nantaise, où se trouvent les plus grosses casernes, certaines sont raccordées au chauffage urbain.