Laval, France

Pour tous ceux qui ont déjà participé au 10 km ou au marathon des écluses, le franchissement du Vieux-pont à Laval après la quai Sadi Carnot était rarement un moment de plaisir. Et pour cause, après un virage à droite, les coureurs trouvaient des pavés sous leurs pieds et une très légère montée bien casse-pattes. Les organisateurs ont décidé de modifier ce circuit final. Désormais, le Vieux-pont sera rendu à la libre circulation des véhicules tout comme le pont Aristide-Briand. Les participants traverseront la rivière Mayenne par le pont de l'Europe. Auparavant, il y aura un crochet par les rues Crossardière, du Lieutenant et de Cheverus.

Le nouveau tracé du parcours à Laval.

Afin de "récupérer" de la distance avec ce circuit plus court à Laval qu'auparavant, les organisateurs ont modifié le tracé en amont. Au niveau du halage de Changé, les coureurs quitteront quelques instants le chemin qui longe la rivière pour effectuer le tour du plan d'eau de Changé. De quoi casser un peu la monotonie du halage mais cela nécessitera quelques relances alors que la fatigue commencera à se faire sentir.

Les coureurs effectueront désormais le tour du plan d'eau de Changé.

Le Marathon et le 10 km des écluses de la Mayenne se dérouleront le dimanche 30 septembre. Un événement organisé comme chaque année dans le cadre des Virades de l'espoir.