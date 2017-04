Du pâturage à l'assiette : le parcours de l'agneau des prés-salés à Pâques

Suivez-vous la tradition de l'agneau pascal ? En tout cas, beaucoup de Français prévoient sur leur table de Pâques de l'agneau. Ce week-end représente environ 10% du chiffre d'affaires des éleveurs. Mais au fait, comment les agneaux sont-ils produit ? Reportage dans la baie du Mont-Saint-Michel

Tous les matins depuis le début du printemps, Yannick Frain déambule parmi ses 1 200 brebis. Et bingo, un bel agneau, à tête noir, est né pendant la nuit. "Un tout petit bébé", s'extasie le berger, comme si c'était son tout premier, "on va isoler un temps la mère et son petit".

Yannick Frain élève 1 200 brebis, en AOP "prés-salés". © Radio France - Théo Hetsch

Il les isole puis c'est la transhumance, direction les fameux prés-salés. Pour prétendre à l'Appellation d'Origine Protégée (AOP), les agneaux doivent y rester au moins 70 jours. "On les emmène au pré tous les matins et le soir, au coucher du soleil, je les rentre, grâce à ma chienne Laïka", explique Yannick Frain. Son exploitation est à dix kilomètres du Mont-Saint-Michel, que l'on distingue en arrière-plan. On est au milieu des polders, ces prés domptés par l'homme à coups de digues et de canaux, mais qui sont recouverts par la mer une partie de l'année. Ce qui donne un goût particulier à l'herbe et donc aux agneaux. "Ce terroir nous permet de prolonger cette tradition", raconte Yannick Frain. Il en sait quelque chose, sa famille est installée là depuis cinq générations.

Avec sa chienne Laïka, Yannick Frain fait tous les jours la transhumance pour mener ses agneaux dans les prés-salés © Radio France - Théo Hetsch

Justement, un peu plus loin dans un gîte, une famille poursuit la tradition. Elle a loué les services de Dominique Pierre, un traiteur du coin. Il fait tourner sur une broche un agneau de 17 kilos produit par Yannick. "J'ai commencé le feu il y a une bonne heure, dès dix heures du matin, explique-t-il en sueur, il faut bien 2-3 heures de cuisson pour une bête comme celle-là". Et bien sûr, la cuisson se fait au feu de bois.

Des prés-salés à la broche. L'agneau se rapproche de l'assiette... © Radio France - Théo Hetsch

La famille, originaire du Nord, s'en lèche les babines. Pascal, le gendre : "là on va être tranquille pour ce midi, même avec 31 bouches à nourrir, rigole-t-il, il devrait même en rester pour ce soir !".

A 10 km à peine du Mont St Michel, la tradition de l'agneau pascal, ça se respecte...