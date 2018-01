Le rallycross pour soutenir la bonne cause. Un projet mûri à l’automne par Gwénaëlle Fily et Ivan Bedouet. L’objectif : participer au championnat de France de ce sport automobile pour lutter contre la maladie. Les fonds récoltés seront reversés dans la recherche contre Alzheimer.

Montourtier, France

Le Rallycross pour lutter contre la maladie d'Alzheimer... C'est le défi que s'est lancé un couple de Montourtier en Mayenne. Gwénaëlle Fily et Ivan Bedouet ont lancé le projet à l’automne.

De mai à octobre 2018, l’équipe sportive IBR' développement roulera lors du Championnat de France de Rallycross qui se déroulera dans tout le grand Ouest. Deux voitures seront préparées pour la saison, avec deux pilotes aux volants : Ivan Bedouet et Pascal Lambec.

Un sport automobile à sensation réunissant 200 000 spectateurs chaque saison. Une opportunité pour le couple d’offrir une plus grande visibilité à cette maladie parfois incomprise.

Valoriser la cause en Mayenne

Pour servir leur cause, Gwénaëlle Fily et Ivan Bedouet se sont associés à l'association finistérienne Défi organisation, qui se chargera de récolter les fonds, pour ensuite les reverser dans la recherche contre la maladie d'Alzheimer… Une association familiale, créée en 1999 par le père de Gwénaëlle Fily. Un organisme qui « supporte, développe l’image et la maladie au travers d’épreuves sportives qu’elle soutient », explique-t-elle. Elle souhaite aujourd’hui importer en Mayenne cette organisation et ainsi valoriser cette cause dans le département

50 000 euros sont nécessaires pour la saison

Aujourd’hui, le couple souhaite trouver des partenaires pour mener à bien son projet. Le rallycross offre une grande visibilité à la lutte contre la maladie d’Alzheimer, mais c’est un sport qui coute cher : 50 000 euros sont nécessaires pour une saison et la préparation et l’entretien des deux voitures. Gwénaëlle Fily et Ivan Bedouet ont donc besoin de mécènes, sponsors, et autres partenaires financiers sensibilisés à la cause et désireux de s’engager sur ce terrain-là.

Des contacts sont également en cours avec l’association France Alzheimer 53 pour pouvoir créer et signer un partenariat. « Cela serait vraiment dommage de passer à côté de cette collaboration alors que nous agissons pour la même cause », indique Gwénaëlle Fily. L’objectif selon elle : « Des retombées concrètes en terme d’actions et d’opérations tout au long de la saison de rallycross, notamment sur le circuit en Mayenne les 22 et 23 septembre. »

La maladie d’Alzheimer en France, c’est trois millions de personnes directement ou indirectement touchées, dont plus de 850 000 personnes malades.

Vous pouvez contacter Gwénaëlle Fily et Ivan Bedouet au 02 43 98 72 45, au 06 87 64 33 22 ou par mail à ibrdeveloppement@laposte.net