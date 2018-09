La construction de CO'Met à Orléans (réunissant une grande salle de sports, un Palais des congrès et un Parc Expo) devait débuter à l'été 2018 : le chantier n'a toujours pas démarré. L'enquête publique aura lieu à la fin de l'année, assure Orléans métropole, mais le calendrier a pris 1 an de retard.

Orléans, France

Le projet CO'Met a d'ores et déjà pris du retard sur le calendrier initial. CO'Met, c'est ce projet de grand complexe porté par Orléans métropole et qui réunira sur le même site un Palais des Congrès, un nouveau Parc Expo et une grande salle de sports et de spectacle, le tout le long de la RD2020, à côté de l'actuel Zénith. Selon la page officielle d'Orléans métropole, on devrait déjà être en plein chantier pour ce projet puisque le démarrage de la construction était prévue pour l'été 2018 :

Les travaux de construction de CO'Met devaient démarrer dès l'été 2018 - Capture d'écran site Orléans métropole

Enquête publique à la fin de l'année

Dans les fait, ces travaux n'ont toujours pas commencé. Et pour cause : l'enquête publique préalable, indispensable au dépôt de permis de construire, n'a pas encore eu lieu... Mais c'est pour bientôt, assure Muriel Chéradame, adjointe au maire chargée de l'urbanisme : "Ça fait partie des éléments qui vont se mettre en place, l'enquête d'utilité publique devrait arriver d'ici la fin de l'année, afin de mettre à plat tous les éléments qui doivent être connus."

Cet été, seuls des travaux de voirie ont débuté de l'autre côté de la RD2020, au niveau de la zone des Chèvres-Noires : un carrefour à feux a été construit à hauteur des magasins Norauto et Kiloutou, puis, cet automne, le passage souterrain sera réaménagé pour permettre de rejoindre directement le parking des Montées qui sera lui-même agrandi. Le tout doit permettre de fluidifier la circulation du carrefour de Verdun et donc l'accès au futur CO'Met. Des travaux qu'a récemment visités Olivier Carré, le président d'Orléans métropole :

Après la mise en fonctionnement du carrefour d’entrée sur la ZAC des Chèvres Noires, les travaux préparatoires à l’arrivée de #COMet se poursuivent. Bientôt 2 nouvelles bretelles d’accès aux commerces pour fluidifier la circulation aux abords. pic.twitter.com/CY4UZirWhW — Olivier Carré (@olivier_carre) September 6, 2018

Au moins un an de retard sur le calendrier initial

Dans ces conditions néanmoins, le chantier de CO'Met en tant que tel ne débutera au mieux qu'à l'été 2019, soit avec un an de retard sur le calendrier initial... Un retard que minimise Muriel Chéradame : "A partir du moment où on peut considérer que les travaux de voirie ont commencé, moi je considère que le projet suit son cours. Après, vous savez, la problématique de dépôt de construire et d'enquête publique, ce sont des éléments qui prennent du temps, parce que les dossiers sont de plus en plus lourds à réaliser..." Interview à écouter ici :

Il n'empêche : compte tenu des délais, on peut désormais espérer une livraison en 2021, pour la salle de sports et le palais des congrès, et 2022 pour le parc expo - et encore, c'est un calendrier optimiste. Or dans ce genre de projet, tout retard peut avoir des conséquences sur l'aspect financier. Le coût est estimé à 110 millions d'euros : 100 millions pour le complexe en lui-même + 10 millions pour les travaux de voirie. En octobre dernier, le Département du Loiret a accordé une subvention de 26 millions d'euros ; en novembre dernier, l'Etat, via le CNDS, le centre national pour le développement du sport, a attribué 6,9 millions d'euros. En revanche, la Région Centre Val-de-Loire n'a, à ce jour, toujours rien voté.