Du rock et du cirque pour les enfants à Sablé-sur-Sarthe

Sablé-sur-Sarthe, France

Du rock pour les enfants !

C'était ce jeudi à Sablé-sur-Sarthe avec Rock ici mômes. Un festival qui se déroule dans le parc du château et qui fêtait sa 38ème édition. Plusieurs milliers d'enfants ont assisté à des concerts, entendu des comptines, mais aussi ils ont pu voir du cirque et se déguiser en chevalier. Le thème, cette année : les pirates.

Le public Rock ici mômes pouvait aussi déambuler dans les allées du parc du château de Sablé-sur-Sarthe © Radio France - Christelle Caillot

En famille, avec des copines, ou avec la colo

Plusieurs milliers d'enfants sont venus assister ce jeudi aux concerts de Rock ici mômes dans le parc du château de Sablé-sur Sarthe. Il y avait par exemple Elisabeth avec son mari et ses huit petits-enfants : "on vient de Laval. Pour nous, c'est très agréable d'être ici, c'est un très bel endroit. On était déjà venu avec les enfants pour des concerts de musique baroques. Pour les enfants, pas de panique, si on se perd, on leur a déjà donné un point de rendez-vous".

Un peu plus loin dans le parc, Cécile venue avec trois amies et six enfants de 18 mois à 11 ans. "On a planifié cette journée il y a un peu plus d'un mois. C'est un véritable plaisir de voir les enfants chanter et danser sur ses musiques. En plus, on peut ensuite très facilement les retrouver sur internet et de nouveau danser à la maison.

Les enfants adorent

Il y avait plusieurs enfants de centres de loisirs venu de tout le département de la Sarthe. Pour Adjab, 11 ans, qui vient d'un centre du Mans du quartier chasse royale : "je trouve que c'est bien. Moi je n'ai pas souvent l'occasion d'aller à des concerts et là à Rock ici mômes, tu peux passer la journée à voir plusieurs concerts". Sacha qui est aussi au centre de loisirs confirme : "le festival, il est bien parce qu'il y a de la musique et on peut danser. Et puis en plus, c'est en plein air et on peut pique-niquer. Tout simplement, on profite !"