"Du sensationnel à l'essentiel" Une agence d'information des quartiers va ouvrir à Évreux

Évreux, France

"Je m'appelle Johnny Rockfort, je suis né dans la banlieue nord (...), _j'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir_" chantait en 1977 Daniel Balavoine dans Starmania. "Quarante ans après, on en est toujours là" peste Guillaume Villemot, "voire pire". Partant de ce constat, le cofondateur de Bleu Blanc Zèbre lance l'agence², une agence d'information et de formation des quartiers. Vingt agences vont être créées en France, toutes situées dans un des 1500 quartiers Politique de la Ville, et les premières à Grigny, Fort de France et Roubaix ouvrent mi-mai, avec un objectif : valoriser l'image des quartiers dans les médias. Dulcineia Gomes, originaire du quartier de la Madeleine, salue l’initiative. La jeune femme de 25 ans, qui collabore depuis dix ans dans la radio associative Principe Actif et qui se définit comme une intervieweuse de l'humain, garde en mémoire un reportage de Zone Interdite, diffusé sur M6 en 2015 où son quartier était évoqué :

On avait un peu l'impression qu'on vivait tous dans une jungle, qu'on courait tout nus et qu'on était toujours en train de se battre"

Ce reportage "Quartiers sensibles, le vrai visage des nouveaux ghettos" avait choqué la population qui avait adressé une pétition au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pour demander des excuses à la chaîne de télévision.

Guillaume Villemot détaille son projet au micro de Dulcineia Gomes, sur le plateau de Principe Actif © Radio France - Laurent Philippot

Quinze jeunes formés aux métiers de l'information à Évreux

À Évreux, l'ouverture de l'agence est prévue avant l'été, au plus tard en septembre. Elle s'installera dans le quartier de Nétreville, en pleine rénovation urbaine. Une convention a été signée ce vendredi avec la ville d’Évreux pour mettre à disposition de l'agence les locaux de la maison du projet.

Quatre journalistes encadreront quinze jeunes originaires des quartiers et les formeront aux métiers de l'information : trois semaines sur le terrain pour raconter ce qui se passe en Normandie et une semaine sur les bancs de l’École Supérieure de Journalisme de Lille. Mais on ne formera pas des journalistes, prévient Guillaume Villemot, ils seront formés aux métiers de blogueur, vidéaste, monteur, photographe, preneur de son, éducateur aux médias et pourquoi après devenir des jeunes et futurs journalistes.

Pas de critère de sélection, qu'ils proviennent de ces quartiers, qu'ils sachent lire et écrire et qu'ils aient envie de raconter ce qui se passe autour d'eux" - Guillaume Villemot, fondateur de l'agence des quartiers.

Passer du sensationnel à l'essentiel

L'image des quartiers ne passionne pas les rédactions, c'est le constat fait par Guillaume Villemot. Il aimerait donc permettre un rééquilibrage de l'information. "Ça ne suffit pas de dire qu'une voiture a brûlé" détaille Guillaume Villemot, "il faut expliquer pourquoi". Le travail de l'agence des quartiers, qui fournira un fil d'infos aux rédactions et entreprises qui le souhaitent, s'engage sur le long cours, mais hors de question de tomber dans le travers inverse avec une sorte de journal des bonnes nouvelles, avec uniquement les trois ou quatre exemples qu'on montre à chaque fois. Il doit y avoir un équilibre entre sensationnel et essentiel.