Du soleil du surf et des cèpes ce weekend en Gironde

L'été indien est enfin arrivé ! Après des jours de pluie et de giboulées le soleil de septembre est enfin de retour pour le plus grand bonheur des girondins qui foncent à la plage et dans les bois ...

Il faisait 25 degrés sous un soleil radieux ce samedi sur le littoral girondin et ce sera le même chose demain. Les routes des plages ont été prises d'assaut par de nombreux bordelais fatigués par la récente vague de pluie.

L'été indien a enfin traversé l'Atlantique. On espère maintenant qu'il va bien sécher et rester ici jusqu'en octobre André, pêcheur Canaulais

André, pêcheur Canaulais © Radio France - Stéphane Hiscock

A Lacanau, pour le dernier weekend de surveillance des plages, des centaines de personnes sont venues profiter des conditions météo. Ils accourent au bord de l'eau pour retrouver les sensations de l'été. Attention, l'océan est tout de même froid (19 degrés) mais aujourd'hui c'est le paradis des surfeurs, eux qui faute de bonnes conditions de houle ont rongé leur frein pendant des semaines. Le soleil et de retour à Lacanau et les vagues aussi.

Et puis comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les cèpes ont également poussés dans les forêts du Médoc, mais ça reste entre nous ...