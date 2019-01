Du bruit, du monde et quelques bobos... Fin de "party" à Liverdun

Par Laurent Watrin, France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Lorraine Nord

Des milliers de jeunes Européens se sont réunis pour fêter le Nouvel An sur des sons et rythmes techno extrêmes. Cette séquence illégale de "free party" aura duré un peu plus de 24 heures, sous la surveillance des secouristes et des gendarmes.