"Du sport avant la journée test de dimanche des 24h" Julien Canal pilote manceau chez Rebellion

Derniers préparatifs pour le pilote manceau Julien Canal avec les 24h du Mans. Il est engagé chez Rebellion en LMP2.

Pour cette saison, le manceau Julien Canal fait équipe avec Bruno Senna (neveu d'Ayrton Senna), et Nicolas Prost (le fils d'Alain Prost). Il nous parle des derniers préparatifs avant la journée test de dimanche, de la voiture, et de l'accident de Sébastien Bourdais.

Interview du manceau Julien Canal, pilote chez Rebellion en LMP2 Copier

Bonne ambiance dans l'équipe

"Je vais plutôt bien" nous dit le pilote manceau Julien Canal engagé chez Rebellion, "mes co-équipiers sont supers, Bruno Senna (neveu d'Ayrton Senna), et Nicolas Prost (le fils d'Alain Prost). Médiatiquement, c'est génial, ça donne une pression positive. Humainement, ce sont vraiment deux très belles personnes, et on s'entend très très bien. Et la performance est là avec deux, deuxièmes places pour le début du championnat".

"La voiture, elle est plutôt très bonne. Je ne connaissais pas trop Oréca, j'étais plutôt le fils de Ligier. C'est une belle découverte, ce sont des voitures, très très bien finies à l'intérieur comme à l'extérieur, la carrosserie est très bien ajustée. La voiture est belle et efficace. Avant la journée test de dimanche, je vais faire beaucoup de sport. Je descend dans le sud-ouest pour de mettre dans de bonnes conditions physiques pour dimanche".

La voiture Rebellion de Julien Canal - @Rebellion

Retour sur l'accident du sarthois Sébastien Bourdais

Quand on demande à Julien Canal ce qu'il pense quand il revoit les images de l'accident de Sébastien Bourdais : "ça fait un peu peur, je lui ai tout de suite envoyé un SMS à lui et à son papa que je connais bien. Maintenant, un accident à plus de 350 km/h, c'est hyper impressionnant. Et il y a trois jours, j'ai emprunté la ligne droite des Hunaudières et j'ai vu la pancarte Allan Simonsen, un pilote qui est décédé au Mans. Ça fait un petit pincement quand même. Je sais que l'année où Allan s'est crashé, j'étais dans la voiture et j'avoue que depuis je ne suis plus jamais passé aussi vite dans le virage. C'est un peu étrange, on se demande parfois pourquoi on est là et pourquoi on fait tout ça, mais bon... à 99% du temps, quand on est dans la voiture, on est à fond".

Rebellion, c'est aussi une bande dessinée avec le nouveau tome des aventures de Michel Vaillant par Philippe Graton qui sort le 2 juin. "Je ne pense pas figurer dans la bande dessinée" souligne Julien Canal à moins que ce ne soit la belle surprise ou dans un bonus. Je pense que l'on va faire une belle exposition avec la voiture dans la librairie Bulle du Mans pour les 24h. Ça fait partie du marketing et c'est super positif".

