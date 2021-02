Du sport pendant les vacances en Lozère

Malgré la crise sanitaire et le couvre-feu, beaucoup de clubs lozériens multiplient les stages sportifs pour le plus grand bonheur des enfants.

Des stages de foot, de hand, de rugby, de tennis, le beau temps et les vacances scolaires favorisent les activités en extérieur. Les enfants et parents sont nombreux à en profiter. Du soleil, une pelouse verte, matinée handball au stade Mirandole de Mende pour une douzaine d'enfants Yvelise Dublanc bars croisés derrière le dos supervise la séance : "on profite du temps vu que l’accès au gymnase est interdit donc c’est vraiment une très belle journée ensemble". Être ensemble, retrouver aussi le goût du sport, Juliette 11 ans a dit oui tout de suite : "à cause des conditions sanitaires, j'ai pas pu faire de hand donc là, c’est super de se retrouver avec les copines".

Le reportage de Said Makhloufi Copier

Le reportage de Said Makhloufi Copier

Le reportage de Said Makhloufi Copier