Du Teich à Las Vegas, Ivan Deyra est champion du monde de poker

A 25 ans, Ivan Deyra a passé la moitié de sa vie autour d'une table de poker. Jusqu'à décrocher "le graal", comme il l'appelle, le mois dernier : le titre de champion du monde en juillet. Désormais joueur professionnel, il vit à Londres où il travaille pour le site de jeu en ligne "Winamax" depuis deux ans.

Du casino de Gujan-Mestras au championnat du monde de Las Vegas

Ivan Deyra, alias "ValueMerguez", a découvert le poker à la télé, comme beaucoup de joueur de sa génération, en suivant le "World Poker Tour" commenté par Patrick Bruel. Dès 13 ans, il joue sur un set amateur avec ses amis et sa famille. Peu à peu, il commence à s'intéresser à la stratégie de la discipline et joue en ligne. Rapidement, Ivan enchaîne les victoires sur les sites internet, d'abord avec de l'argent fictif puis réel. Parallèlement, il poursuit ses études à la demande de sa famille, un an de faculté d'économie puis un BTS Tourisme "où je venais en touriste", lâche le jeune homme en riant.

Sa passion est ailleurs, au poker. Ivan passe donc un accord avec ses parents : il se consacre un an au poker et s'il réussit, il deviendra joueur professionnel à plein temps. Dès les premiers mois, le jeune homme remporte la 9e place de l'European Poker Tour de Prague en 2015. Deux ans plus tard, il décroche alors un contrat à "Winamax", site de référence pour le poker en ligne. Les victoires se multiplient et il atteint aujourd'hui la troisième place du classement GPI (Global Poker Index) des joueurs français. Et la 90e place au classement mondial.

"C'est fou, je n'arrive pas encore à croire à ce titre de champion du monde !". Portrait d'Ivan Deyra.

Jusqu'à la consécration cet été, ce titre de champion du monde sur un tournoi à 3000 dollars, remporté à Las Vegas. Ivan laisse sur le carreau ses 670 adversaires et remporte 380 000 dollars (environ 340 000 euros) et le fameux bracelet en or.

Video - le sacre d'Ivan champion du monde, à la 18è minute.

Prochain Tournoi européen pour Ivan Deyra, l'EPT de Barcelone du 20 août au 1er septembre 2019. Et à terme, il vise la première place du classement GPI France et le Top 30 ou 20 du GPI international.