Du vin au pays du cidre : le Cotentin fait sa "Muûs"

En ce début septembre, c'est le temps des vendanges dans le seul domaine viticole du Cotentin, sur les hauteurs de Barneville-Carteret. Le vignoble Muûs s'étend sur un hectare et demi et compte 6.000 pieds. Un millier de litres de jus ont été produits pour cette première récolte.

Une vue à couper le souffle sur le havre de Carteret. Sur les hauteurs du Mont Barbey se dresse le seul domaine viticole du Cotentin. Baptisé Muûs ("le mieux", "le meilleur" en patois), il est la propriété d'un jeune vigneron de 31 ans, François Lecourt. "Je voyais que ça plantait à Jersey, à Sercq et dans le Calvados. Alors, il y a dix ans, j'ai fait quelques plants. Le raisin avait de bonnes caractéristiques. Et puis en 2021, cette fois, je me suis lancé professionnellement" avec 3.500 plants, souligne le jeune homme.

En 2022, 2.500 nouveaux pieds de vigne ont été plantés, portant l'exploitation à 6.000 plants sur un hectare et demi, et la production à terme de 6.000 bouteilles par an. Son souhait : faire des vins effervescents blancs et rosés. "On veut aussi valoriser les déchets, les moûts pressés, pour en faire de l'eau de vie de vin et du ratafia. Et aussi quelques vins tranquilles blancs et rouges", ajoute François Lecourt.

"Il est assez rare de vendanger au bout d'un an, normalement c'est trois ans", souligne le vigneron François Lecourt © Radio France - Pierre Coquelin

Vins effervescents

Car, oui, au pays du cidre, le vin a toute sa place dans la Manche. Et c'est en quelque sorte une manière de renouer avec l'histoire. "Depuis le IVe siècle, il y a eu des vignes. On a des traces écrites au VIe siècle avec des vignes à Lisieux, dans le Calvados. Et puis toute une somme de documentation avec des noms de parcelles. On parle d'un microcosme, mais la vigne pouvait se trouver partout en Europe au Moyen-Âge. Les religieux ont été des VRP de premier rang", précise Dominique Hutin, spécialiste du vin et chroniqueur dans "On va déguster" sur France Inter. Dès 2008, la région avait mené une étude montrant que la vigne a une capacité d'adaptation, le réchauffement aidant.

A Barneville-Carteret, il s'agit de cépages baptisés Piwi, naturellement résistants aux maladies. "On est dans une espèce d'expérimentation", ajoute Dominique Hutin : ces cépages existent depuis une dizaine d'années. Exposé plein sud, le vignoble a été implanté sur un sous-sol composé principalement de schiste et d'un sol légèrement sableux, ce qui permet d'avoir des pieds quasiment toujours au sec. "Le schiste, ça donne des vins extrêmement typés. Ces vins effervescents, ça rentre avec une tendance mondiale : des vins frais, donc des boissons plus légères en terme d'alcool ; et des boissons carbonatées, effervescentes", note Dominique Hutin. A l'abri des haies, la fraîcheur maritime permet aussi d'assainir la vigne.

Après les raisins blancs, la récolte des rouges © Radio France - Pierre Coquelin

Depuis Barneville-Carteret, depuis ce petit bout de Cotentin, on répond à une tendance mondiale. On est dans l'air du temps. Normalement, le Muûs devrait trouver son public - Dominique Hutin

De premières vendanges qui réservent quelques belles surprises et des promesses. "On atteint 13° d'alcool", s'étonne le vigneron. Il est assez rare de vendanger au bout d'un an. "D'habitude, c'est trois ans. On devrait atteindre 1.000 litres de jus à la fin de la récolte", souligne-t-il. L'année 2021 pluvieuse a permis au raisin de se développer. L'objectif de François Lecourt est de continuer le développement du vignoble pour atteindre 10 hectares avec 30.000 plants et produire 30.000 bouteilles par an.

Image de qualité

"On peut dire qu'il est audacieux. Mais ça montre que tout est possible", sourit le maire de Barneville-Carteret, David Legouet. Une dizaine de personnes a participé au lancement des vendanges dimanche dernier. "Là, on va faire ce qu'on appelle une petite récolte, pour faire du jus de raisin", précise le viticulteur. Des raisins qui sont d'ailleurs pressés à la cidrerie de la Chesnaie, à Yvetot-Bocage. Le récoltant doit attendre d'avoir le local, les agréments et tout le matériel de vinification nécessaire pour faire du vin, à l'horizon 2023 ou 2024. Dans le futur, il souhaite également accueillir des événements sur son vignoble, organiser des visites, voire créer une promenade. L'idée, c'est aussi de créer une boutique à proximité et d'aller vers les restaurants et les caves.

Le Cotentin est une terre de saveurs, une terre agricole et un terroir de Normandie - David Margueritte, président de l'agglomération du Cotentin

Le vignoble de Muûs de Barneville-Carteret permet donc au Cotentin de s'inscrire sur la carte des vins. Lui qui brille déjà avec quelques huit appellations d'origine contrôlée ou protégée (AOC/AOP) pour la boisson, les produits laitiers, et le fromage ; quatre indications géographique protégée (IGP) pour la viande et le cidre ; et six Label Rouge. "Il va y avoir des changements climatiques. adapter les filières agricoles à ces changements, c'est aussi une ambition politique forte. Derrière le Cotentin renforce son image de qualité", explique le président de l'agglomération, David Margueritte.

En 2016, l'Union européenne a libéré les droits de plantation de vignes. Depuis, de plus en plus de vignobles voient le jour. La Normandie ne fait pas exception, notamment avec des plantations à Saint-Pierre-sur-Dives, dans le Calvados. En mai 2017, 27 vignerons de Normandie ont créé une association : "Les vignerons de Normandie".