Du violoncelle dans les chambres de l'hôpital de Pau

Dans les couloirs de l'hôpital de Pau, au milieu des bips des machines et des bruits de pas des médecins, on entend résonner les accords de "l'Automne" joués au violoncelle. C'est Géraldine Dupuis, ancienne violoncelliste de l'orchestre de Pau, qui joue pour Pierrette, une patiente très âgée qui est là depuis six mois. Dans l'encadrement de la porte de la chambre, des infirmières, des médecins et des patients se rassemblent pour écouter.

" C'est très important pour moi, le personnel de l'hôpital est très gentil, mais trop occupé pour rester avec nous, alors ça fait du bien qu'elle soit la ", déclare Pierrette les larmes aux yeux alors que la musicienne termine l'air le plus connu du "Carmen" de Bizet. Elle l'avait vu à l'opéra il y plus de vingt ans et quand on lui a demandé ce qu'elle aimerait entendre, elle n'a pas hésité un instant.

Des visites toutes les semaines

Géraldine Dupuis tient beaucoup à cette initiative. Formée à la musicothérapie, c'est une manière pour elle d'apporter de la joie à l'hôpital et de communiquer avec des patients parfois trop souffrants pour parler. "Et comme ça on peut toucher un public qui n'est pas celui qu'on trouve habituellement dans les concerts", se réjouit-elle en rangeant son instruments pour aller visiter d'autres patients.

Ce projet a été rendu possible grâce à un don de 9000 euros de l'association "Convergence", qui avait déjà financé un logiciel de mammographie de dernière génération pour l'hôpital de Pau il y a trois mois.