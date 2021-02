Dumba, l'éléphante d'Asie au cœur d'une polémique pour maltraitance, a quitté le Gard

Dumba a quitté Euzet ce dernier week-end. Dumba, c'est cette éléphante d'Asie au cœur d'une polémique ces dernières semaines. L'association One voice avait déposé plainte - début janvier - auprès du parquet d'Alès pour maltraitance. Parquet qui avait refusé d'ouvrir une enquête mais a diligenté - fin janvier - un médecin-vétérinaire sur place qui a conclu à l'absence de maltraitance.

Dumba était en transit sur Euzet-les-Bains, ses propriétaires, "craignant nous ont-ils confié des actions militantes", ont quitté les lieux dans la plus grande discrétion. On ignore leur destination. Elle serait accueillie dans un "sanctuaire" pour y prendre sa "retraite".

Le message envoyé à Euzet-les-Bains par les propriétaires de Dumba. - Famille Dumba

Nous continuons notre combat pour Dumba

One Voice, pour autant qui conteste l'étude du médecin-vétérinaire a décidé de porter plainte avec citation directe (déposée le 9 Avril pour respecter lélai légal entre les deux plaintes) ce qui permet l'ouverture d'une information judiciaire. "N_ous aurons accès au rapport du médecin-vétérinaire ains_i" indique la présidente de l'association, Claire Arnal.

Et de citer 7 rapports d'experts "totalement indépendants" dit One voice qui concluent à la "très grande souffrance de Dumba". L'éléphante des 8 pachydermes - selon One voice- présents sur le territoire nationale, serait "celle qui est en plus mauvais état".

Muriel Arnal, présidente de One voice. Copier

Ils feraient mieux de les laisser tranquilles

L'affaire Dumba a fait grand bruit y compris à Euzet. Arrivée en novembre en transit sur la commune gardoise, elle a vite été un objet d'attraction pour les promeneurs. La population - ou du moins une partie - prenant fait et cause pour l'éléphante - Personne n'a assisté au départ de Dumba mais Christine - une habitante - critique la décision de One voice de poursuivre son action en justice.