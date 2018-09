Les jeunes du Local'Ados vont écrire et diffuser un fanzine

Dun-le-Palestel, France

"La Palette" à Dun-le-Palestel fait sa rentrée elle aussi. Ce centre social hyperactif est à l'origine d'une multitude d'actions dans la commune. Depuis plusieurs années, il intervient au centre de loisirs la cabane magique, il propose aussi des activités aux jeunes dans le Local'Ados. La Palette peut aider les habitants dans leurs démarches administratives, elle offre un accès internet et propose un espace de travail partagé pour les professionnels indépendants et télétravailleurs. Elle organise aussi de nombreux ateliers autour du thème de la famille, où parents et enfants peuvent échanger.

Cette année le centre social développe aussi des nouveautés. Elle les a présentées vendredi 31 août à l'occasion de ses portes ouvertes

Des ateliers à destination des professionnels

La Palette a décidé de programmer plusieurs ateliers animés destinés à aider les professionnels dans leurs démarches du quotidien. Ils seront animés par des pros qui viendront partager leurs connaissances. Ils pourraient par exemple se focaliser sur la comptabilité ou encore sur la communication. Ces ateliers sont baptisés "ateliers Cékoi?". Une première réunion ouverte à tous a eu lieu jeudi 6 septembre pour définir les thématiques des prochains rendez-vous.

Sensibilisation au numérique pour les plus de 65 ans

L'autre nouveauté de la rentrée concerne les aînés. La Palette lance une effet un projet baptisé "les aventures de Paul et Paulette". Ces rendez-vous vont permettre d'échanger avec les personnes âgées afin de déterminer ce dont ils ont besoin pour améliorer leur quotidien sur le territoire de Dun-le-Palestel. Un premier atelier est déjà fixé le 15 septembre. Des sessions de découverte du numérique seront ensuite organisées au fil de l'année.

La semaine du jeu du 22 au 26 octobre

La Palette compte organiser des animations pendant une semaine autour du thème du jeu sous toutes ses formes. Des initiations aux jeux de société, aux jeux de rôle ou encore aux jeux vidéos seront proposées du 22 au 26 octobre. Les résidents de l'Ehpad de Dun-le-Palestel seront invités à présenter les jeux de leur enfance aux jeunes de la commune, et vice-versa.

Les ados se lancent dans la rédaction d'un fanzine

Depuis plusieurs années, le Local'Ados, qui accueille des jeunes de 11 à 17 ans, propose des activités en lien avec l'éducation aux médias. Actuellement, les jeunes sont incités à participer à la création d'un fanzine, c'est à dire un magazine dans lequel ils peuvent écrire des articles sur ce qui les passionne. Ils peuvent aussi raconter des fictions, composer des poèmes ou encore réaliser des dessins. Leur Fanzine devrait être publié avant le début de l'année prochaine. Il sera ensuite diffusé au centre de loisirs, à la bibliothèque, au collège et dans les commerces qui vendent la presse à Dun le Palestel.