Dune du Pilat : inauguration du nouvel espace d'accueil

Le village de cabanes en bois et ses commerces construit il y a 30 ans au pied de la plus haute dune d'Europe (102 mètres) a été entièrement rénové. Les accès parkings (750 places) et les cheminements pour les piétons et les vélos ont été repensés.

L'inauguration avait lieu vendredi dernier après plus de 2 ans de travaux retardés par le covid et les incendies. Coût de l'opération : 5 millions d'euros financés par l'Etat et les collectivités locales.

Inauguration du nouvel espace d'accueil © Radio France - Stéphane Hiscock

Cette réhabilitation devrait permettre à la Dune de postuler au label Grand Site de France et de rejoindre ainsi le marais Poitevin, la Vallée de la Vézère ou encore l'Arsenal de Rochefort. Démarche de ce label : la préservation des sites fragiles et très attractifs. C'est le cas de la Dune du Pilat qui attire en moyenne 2 millions de visiteurs par an.

Le risque à l'avenir c'est la surfréquentation touristique

Faut-il limiter le nombre de visiteurs avec un système de réservations comme dans les Calanques de Marseille ? Pas forcément estime Nathalie Madrid. La déléguée du conservatoire du littoral en Nouvelle-Aquitaine explique que le parking actuel limité à 750 places permet déjà de réguler le flux : "on doit encourager les visiteurs à utiliser d'autres moyens de transport comme le vélo ou le bus. On doit proposer une nouvelle expérience de visite. Il faut arrêter de consommer à la va-vite".

