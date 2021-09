Dune du Pilat : l'amertume des commerçants face aux travaux de réhabilitation de l'espace d'accueil

France Bleu Gironde : L'espace d'accueil de la Dune va être entièrement rénové d'ici le printemps 2023. Il n'était plus adapté ?

Maria Devos : L'espace d'accueil, c'est la porte d'entrée principale du site de la Dune du Pilat. Les deux tiers des visiteurs passent par cet espace qui avait été aménagé à la fin des années 80. Il nécessitait d'être complètement réhabilité pour mieux répondre aux normes de sécurité et d'accessibilité. Et puis aussi permettre une meilleure gestion des flux sur le parking pour séparer les voitures des piétons. L'objectif c'est également de mieux accueillir les visiteurs les plus vertueux, c'est à dire ceux qui viennent à vélo et en bus.

La réhabilitation du village a fait l'objet d'un appel d'offres. Finalement, très peu de commerçants présents à ce jour ont déposé un dossier pour revenir en 2023. Pourquoi ?

Le choix a été fait de réduire le nombre de locaux commerciaux pour donner des conditions de travail plus efficaces et plus agréables aux futurs occupants. Bien sûr, les commerçants en place actuellement avaient la possibilité de répondre à cet appel à candidature. Certains sont sur le site depuis plusieurs décennies et ont fait le choix de cesser leur activité. Et au final, il y a deux commerçants actuellement en place qui vont poursuivre une activité en 2023.

Dans le village certains vous ont reproché un cahier des charges drastique, trop contraignant. Vous avez un message pour les commerçants qui pour certains se disent floués ?

Je comprends et je partage leur émotion de quitter ce site exceptionnel. Après, les choses évoluent ! La Dune est aujourd'hui revenue dans la sphère publique. Donc, les occupations des locaux commerciaux dans le village réhabilité sont soumis aux mêmes règles que l'occupation des cabanes sur les ports ostréicoles. On est sur du domaine public. Les dossiers de candidature sont beaucoup plus contraignants. C'est une page qui se tourne mais il est temps d'offrir aux visiteurs des conditions de visite plus en adéquation avec leurs attentes et les tendances actuelles. Mais je salue l'ensemble des commerçants et les remercie pour leur implication durant toutes ces années au service de la Dune du Pilat.