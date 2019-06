Dunkerque : la saison des croisières est lancée

Sur la Côte d’Opale, c'est Dunkerque qui accueille, cette année, la majorité des escales et départs pour des navigations vers les pays du nord. Avec ses 500 passagers, l’Astoria, le navire de la compagnie Croisières du monde est régulièrement visible dans le port. Bienvenue à bord !

Dunkerque

France Bleu Nord a pu voyager, entre Dunkerque et Zeebruges, à bord de l’Astoria, le paquebot de croisière qui part, ces temps-ci, pour rejoindre la Norvège et le nord de l'Europe.

Bienvenue à bord de l'Astoria © Radio France - Matthieu Darriet

Il faut d'abord accomplir des formalités et recevoir sa carte d’embarquement validée, avant de découvrir sa cabine. Avec ou sans hublot, en haut ou en bas du navire, c’est selon les moyens des passagers. Ensuite, impossible d’y couper, il y a l’exercice de secours. Même si les icebergs sont rares sur la route de l'Astoria, avec leurs gilets de sauvetage, les passagers sont informés, puis dirigés vers les chaloupes.

Une croisière commence par un exercice de secours, avec gilets de sauvetage. © Radio France - Matthieu Darriet

L'Astoria est un navire à taille humaine, loin des usines à croisières, avec plusieurs milliers de passagers. Là, c’est 500 maximum. Ils peuvent profiter du pont soleil -où dans les fjords, des plaids sont distribués sur les chaises longues -, du casino -uniquement ouvert au large, car c’est interdit dans les ports-, et aussi de la boutique, du sauna et des salles de sport ou de conférence. Mais l’Astoria vit très certainement ces dernières saisons, avant d’être remplacé par un navire plus récent.

L'Astoria est en fin de carrière. Il sera bientôt remplacé par un paquebot plus récent, mais toujours à taille humaine : pas plus de 500 passagers. © Radio France - Matthieu Darriet

A bord de l’Astoria, cette nuit- là, il y a des professionnels du tourisme, notamment des agents de voyages qui proposent à leurs clients ces destinations du nord : la Norvège, l’Islande, le Groenland ou encore les îles britanniques.

Les croisiéristes demandent des plats raffinés et de la gastronomie. La destination ne suffit pas. © Radio France - Matthieu Darriet

Mais, au-delà de la destination, ce que recherchent les passagers, c’est la convivialité et la gastronomie, à bord. En tenue de soirée, le dîner du commandant, gastronomique, servi à table, est un temps fort pour les vacanciers. Au menu, par exemple, un duo terre et mer, de bœuf et de homard.

Bars et discothèque sont à disposition des passagers. © Radio France - Matthieu Darriet

Après les dîners, pas de quoi s'ennuyer entre les différents bars, le spectacle de danse, proposé par les artistes qui sont en bord et puis la discothèque.