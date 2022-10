Dunkerque : la ville ne diffusera pas les matchs de la coupe du monde de football au Qatar

Il n'y aura pas de fan zone à Dunkerque pendant la coupe du monde de football au Qatar. "La période des mois de novembre et de décembre n'est pas favorable à l'installation d'écrans géants en extérieur et les conditions dans lesquelles s'est préparé ce tournoi au Qatar ne correspond en rien à nos valeurs humaines et écologiques" a expliqué le maire de la ville Patrice Vergriete pour justifier cette décision.

Un boycott initié par plusieurs villes françaises dont Lille

Dunkerque n'est pas la première commune à prendre cette décision. Avant elle, la maire Martine Aubry avait déjà fait savoir que Lille ne diffuserait aucun des matchs de football "au regard des droits humains, de l'environnement et du sport".

D'autres villes françaises refusent de diffuser les matchs de la coupe du monde au Qatar, comme Strasbourg, Bourg-lès-Valence, Chomérac, Marseille, Bordeaux, Nancy, Rennes, Paris, Toulouse, La Rochelle, Angoulême, Perpignan, Tours, Reims, Saint-Etienne, Bayonne, Périgueux ou encore Lyon et Grenoble.

6 500 ouvriers morts sur les chantiers selon une enquête du Guardian

Parmi les raisons de ce boycott figurent notamment le traitement des travailleurs immigrés et le nombre de décès dans le cadre de la construction des huit stades du Mondial. Si le bilan officiel n'est que de trois morts, l'Organisation internationale du travail (OIT) a fait état dans un rapport de 50 travailleurs décédés dans des accidents du travail au Qatar rien que pour l'année 2020, et de 500 blessés graves. Un chiffre qui pourrait être plus élevé selon elle en raison de lacunes dans le système de recensement des accidents. Dans une enquête publiée en février dernier , le Guardian assurait que 6.500 ouvriers immigrés au moins étaient morts dans l'émirat depuis l'attribution de la Coupe du monde en 2010.