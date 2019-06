Dunkerque : les bébés sont les bienvenus dans certains restaurants et commerces

Pour recevoir le label "carré BB", les restaurants, commerces et autres lieux publics doivent proposer des chaises hautes, un table à langer et un espace pour que les parents puissent allaiter.

Dunkerque

Un voisin de table qui vous regarde de travers, et puis la galère quand il faut changer bébé : l’association Materlait veut en finir avec ça et diriger les parents vers des lieux plus accueillants. Isabelle Fouassier est en charge du label Carré BB : "Ce que nous voulons, c'est que les parents puissent se détendre et qu'ils soient bien accueillis. Qu'ils puissent jouer avec leurs enfants et qu'ils passent du bon temps, avec eux. Par exemple, il y a des médiathèques, des restaurants, des commerces et même un institut de beauté, de Gravelines jusqu'à Dunkerque."

Table à langer, réducteur de toilettes...

Ainsi dans sa boutique de Malo-les-bains, Sandra Koscianski a mis les petits plats dans les grands pour les jeunes enfants : "J'avais déjà un fauteuil pour allaiter, pour donner un biberon ; j'avais déjà aussi un micro-ondes et des jeux pour enfants, plus grands. Là, j'ai investi dans une table à langer, un matelas, un réducteur de toilettes."

Les parents sont contents quand ils viennent, c'est un vrai moment de détente.

Une douzaine de commerces, restaurants et lieux publics ont reçu le label "carré BB". Une quinzaine d'autres vont suivre. © Radio France - Matthieu Darriet

Le Grand-Morien, une des brasseries du centre-ville de Dunkerque, a investi dans du matériel adapté. Il y a des chaises hautes, une table à langer, des lieux cocooning pour que les mamans puissent allaiter. Il y a aussi des prises à disposition pour le tire-lait et les serveurs sont formés pour proposer de chauffer les biberons. "C'est également un travail en amont avec mon équipe sur l'accueil des parents et des enfants en bas âge," raconte Adeline Cordier, la directrice du restaurant.

On propose de faire manger les petits avant et les parents en décalé, si besoin. Et puis, le chef de cuisine travaille sur l'assiette du menu enfant, pour un éveil aux goûts.

Les parents qui fréquentent le festival La Bonne aventure sont également ravis. L'association Materlait continue d’y accueillir les 0-3 ans. Près de 400 enfants l’année dernière.