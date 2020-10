Dunkerque : réactions après l'annulation du carnaval 2021

La décision est rarissime, puisque seule la guerre du Golfe en 1991 avait empêché le défilé des bandes et le jet de harengs. Le carnaval de Dunkerque 2021 est officiellement annulé. C’est un électrochoc dans la population que les élus veulent provoquer, car la situation sanitaire se dégrade.

Il n'y aura de rigodon final, pas plus de bandes carnavalesques, en 2021, à Dunkerque © Radio France - Véronique Houdan

Les élus annulent donc les bandes, et invitent chacun à garder, pour cette fois, son esprit de rébellion, explique Patrice Vergriete : "nous appelons l'ensemble de la population à respecter, en responsabilité, cette décision. Car la dernière fois qu'on a assisté à une bande improvisée, non organisée à Dunkerque, nous avons eu plusieurs cas de Covid, même en réanimation."

"Un coup de massue"

Pascal Bonne est le tambour major de la bande de Dunkerque, il espérait secrètement un miracle, jusqu'en décembre. Mais le Président de la Confrérie des tambours majors pensait aussi à l'un des siens, "Pascal Ier", le tambour major de Pitgam, qui est décédé des suites de la Covid, en mai dernier.

"C'est un gros coup de massue, reconnait Pascal Bonne. Franchement, c'est très dur et on ne voit pas comment faire autrement pour 2021, car l'esprit de carnaval, c'est bras dessus, bras dessous et c'est des embrassades, avec plein de monde. On ne va pas se déguiser et rester chez soi, à 6, et se faire un rigodon !"

C'est une sage décision, on ne peut pas jouer avec la santé des gens. On viendra plus fort en 2022 !

Les communes du Dunkerquois vont travailler au maintien de l’esprit carnavalesque, même si tout reste à inventer. Quant aux bals, c’est aux organisateurs de décider de les annuler ou non. Mais c’est douloureux, car l’argent récolté pour les actions philanthropiques manquera.

Décision en décembre, pour les bals

Willy Moreews est le Président des Quat’z'arts : "si on devait faire le bal aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne le ferait pas, avec la distanciation, les masques et tout ça. D'ici décembre, pour les premiers bals en janvier, ça peut changer, mais c'est sûr que ça paraît compliqué. On recule, on recule et on verra à la dernière minute."

Sont également annulées, les parades et autres festivités de Noël -en dehors des marchés avec jauge limitée-, et puis toutes les cérémonies de vœux.