Dunkerque : un Digitruck, pour aider les personnes en difficulté avec le numérique

Il va sillonner le Nord-Pas-de-Calais, jusqu’à la fin de l’automne : un digitruck va à la rencontre de celles et ceux qui ont encore un peu de mal avec l’ordinateur et internet. Il est en ce moment sur la digue de Malo, à Dunkerque.

Le Digitruck est un conteneur aménagé. Il sillonne le Nord-Pas-de-Calais pour dispenser des formations rapides et concrètes auprès des personnes éloignées de l'informatique et d'internet.

Le Digitruck est un conteneur aménagé en salle de cours, avec tablettes, ordinateurs et connexion haut-débit. Il passe quinze jours dans chacune des principales villes de la région. Les associations et centres sociaux des quartiers prioritaires sont mobilisés dans ce projet, mais pas seulement : le Digitruck est ouvert à tous.

Au pied de ce Digitruck, un planning annonce les thèmes du jour comme "mettre en page un texte", "remplir un formulaire en ligne", "envoyer un e-mail" ou encore "créer un mot de passe sécurisé". Ensuite, chacun peut s’inscrire sur un cahier.

Le Digitruck dispose d'une vingtaine de postes de travail, équipés de tablette, d'ordinateur et de connexion internet. © Radio France - Matthieu Darriet

Henri Lefèvre est le chef de projet Digitruck : "on peut à la fois avoir des jeunes qui viennent rechercher un emploi, grâce au numérique, des personnes plus âgées qui veulent se rassurer face à l'ordinateur, et puis tout un chacun qui vient avec son ordinateur et son smartphone par rapport à une difficulté qu'il rencontre et on va trouver la solution ensemble."

Les confinements ont creusé encore plus le fossé entre les utilisateurs courants de l’informatique et puis ceux qui ont galéré pendant des mois et se sont retrouvés parfois isolés.

Anne-Marie raconte : "je suis en retraite et l'informatique n'est pas du tout mon quotidien, mais je me débrouille. Enfin, plus avec l'ordinateur qu'avec le smartphone ! Je ne m'en sert pas énormément si ce n'est pour faire des mails, ou des recherches ou des achats sur internet."

J'ai mis des photos dans mon ordinateur, mais j'aime autant un album photo.

Francis, un autre retraité poursuit : "je l'utilise surtout pour les mails et les comptes en banque. De plus en plus, c'est indispensable. Alors, progressivement, je m'adapte. Mais ce n'est pas évident."

Le but de ces stages est aussi de détecter des personnes qui pourraient ensuite être dirigées vers des structures existantes qui travaillent sur cette fracture numérique, afin de mettre en place un accompagnement au long cours.

Le Digitruck est, en ce moment, (et jusqu’au 1er août) à Dunkerque, puis il partira pour Calais et Boulogne. Et en septembre et octobre, la tournée fera escale à Douai, Lens, puis Roubaix et Lille.