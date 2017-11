Dunkerquois: elle accouche dans le camion des pompiers

C'est une intervention que les pompiers de Gravelines ne risquent pas d'oublier: ils ont aidé une maman à accoucher dans leur camion dans la nuit de jeudi à vendre.

Les pompiers de Gravelines ont été appelés ce vendredi matin vers 4h20 par une femme enceinte, qui était au terme de sa grossesse et qui commençait à avoir des contractions rapprochées. Les pompiers l'ont prise en charge pour la conduire vers la polyclinique de Grande Synthe... mais les événements se sont précipités! Les pompiers ont aidé la femme à accoucher dans leur camion! La maman et son bébé, une fille, vont bien, et les pompiers les ont ensuite conduites à la polyclinique!