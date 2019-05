Duo Day. Fabien a découvert le métier de technicien radio

Nathalie et Fabien ont fait connaissance pendant le Duo Day

Nîmes, France

A France Bleu Gard Lozère, on a tenté l'expérience du Duo Day, imaginée par Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées. Nous avons accueilli deux personnes, Sonia et Fabien. "L'enregistrement en studio, la prise de son, ça me passionne, confie Fabien, atteint d'un handicap léger à la main droite. Ça fait plaisir de rencontrer des personnes du milieu."

Nathalie, technicienne à France Bleu Gard Lozère, prend le temps d'expliquer à son apprenti d'un jour comment fabriquer une annonce radio. "Fabien apprend vite ! Je ne lui ai montré qu'une fois le logiciel et il a tout compris. Ça me plait beaucoup de lui partager mon expérience, c'est enrichissant pour lui comme pour moi."

Actuellement, Fabien travaille en intérim, notamment dans le secteur de la vente. Après une journée en immersion dans le monde de la radio, il s'imagine bien devenir opérateur du son.