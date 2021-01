Duppiu impegnu... di Don Mathieu Santini

Ci hè un fenomenu di cummunicazioni chì si chjama in inglesu Double Bind, ciò chì significhighja in a ligua noscia duppiu impegnu.

L’impegnu sapeti ciò ch’idd’hè, hè una spezia d’ingaghjamentu murali. Ci impignemu in tal prughjettu, in a lutta contr’à l’inghjustizii, pà i diritti d’un populu, eccetara. Allora i sapienti di a Scola Americana ditta di Palo Alto ani rimarcatu chì di volti semu di pettu à dui impegna cuntraditorii, è qualissu sia ch`è no faremu nosciu, l’avaremu ind’è l’o ! Isempiu : s’è un amicu à vo ippocundriaccu, val’à dì unu chì s’inventa una malatia ugni ghjornu, vi pari à pena sfattu, li pudeti dumandà ciò ch’iddu t’hà : s’iddu hè stancu, s’idd’hà avutu una cuntrariità o… s’idd’hè malatu. Ma seti scemi ! S’è vo li puniti sta quistioni, u vosciu amicu duvintarà biancu com’è una panizza è sudarà à candiloni fin’à u scagnu di u duttori ghjà culmu di malati. Ma… s’è ùn li diti nudda, avareti u rimorsu di lacà lu in ignuranza di ciò chì pudaria essa in veru una malatia… Seti in una situazioni di duppiu impegnu.

Ciò ch’è no campemu dapo parichji mesa ci metti ghjustamenti in una situazioni paghjesa. D’una parti, vidimu spariscia ugni ghjornu spazii di libartà è di suciabilità tantu in u duminiu pubblicu chè privatu. A mascaraccia (ùn a chjamaraghju micca mascarina chì ùn hà nudda di rumanticu) hà invaditu i nosci visi è la ghjenti ùn si saluta più ch’è da luntanu, di voitu o di pugnu. Affizzioni di Pitrareddu… D’un’antra parti, ùn vulemu micca metta in piriculu a vita di i nosci vechji, di i nosci famiddi, è par quissa, ci pari nicissaria di tena i famosi distanzi di sicurezza Covid. Duppiu impegnu… U mottu « A libartà o a morti » di prima diventa « l’ingannu o a morti »…

Ma l’ingannu hè a morti ! Pianu Pianu la ghjenti si dissucializighjani. Ùn vani più à u spitaculu, ùn sortini guasgi più in cità chì l’incresci di purtà stu parasurrisu maladettu. Ugnunu in casa soia, sughjindu infurmazioni in cuntinuvu chì sgracinighjani u numaru di i casi di Covid è i cresciti di u ghjornu in un sintimu d’angoscia appiddaticcia. Ma certi s’ani da chjuda in casa è ùn ci la farani più à ritruvà una vita nurmali puri dop’à a pandemia. Un Ghjappunesu chjamatu oHiroo Onoda hè mortu tranquillamenti in casa avia passatu i 90 anni. Nudda di mali mi diciareti, fora chì u tippu hè firmatu fin’à u 1974 in a ghjungula di i Filippini, pinsendu chì a guerra contr’à l’Americani ùn era ancu finita. Par iddu l’imperu ghjappunesu ùn pudia essa vintu…

Ma certi cumenciani à pinsà ind’è no com’è stu Ghjappunesu, chì u siscu di u COVID ùn pudarà micca essa dumatu. Quantu ci ni sarà à a fini Ghjappunesi di u Covid ?

Don-Mathieu Santini