Durant le confinement, le droit de garde alternée est maintenu pour les familles divorcées

Et pour commencer, il est important de rappeler que le droit de garde alternée durant les vacances est maintenu et c est en l’occurrence ce que nous rappelle Solange Viallard-Valézy, bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Étienne.

Sur le principe , le droit de visite et d'hébergement doit continuer à s'appliquer, les parents qui veulent se déplacer ont la possibilité de signer l'attestation pour le faire. Après, il faut essayer d'agir intelligemment et que plus de jamais les parents essayent de discuter pour éviter de mettre leurs enfants en danger.

L'avocate tente de convaincre ses clients de trouver des solutions concertées plutôt que de arc-bouter sur les principes légaux.

Le rôle des médiateurs

Si les deux parents séparés habitent loin l’un de l'autre et si évidemment , il n y a pas d’entente entre les deux. Il est donc parfois nécessaire de trouver un médiateur pour organiser les choses dans l’intérêt des enfants, c'est le rôle que peut jouer l’union départementale des associations familiales comme l'explique le directeur de l‘UDAF Loire, Bertrand Vialatte.

Quand il y a une situation apaisée entre les parents on peut trouver des solutions assez rapidement. Après, dans les cas les plus tendus , les enfants se retrouvent un peu au milieu. On essaye donc de jouer les médiateurs et de les convaincre de privilégier l’intérêt de leur enfants.

Exemple avec Christophe un Stéphanois de 48 ans, papa divorcé de trois enfants de 4, 7 et 12 ans qui habitent avec leur mère à Cahors, à 350 kilomètres de la Loire. Il a accepté de différer son droit de garde durant les vacances scolaires même si c'est très difficile.

J’ai voulu privilégier l’intérêt des enfants qui vivent avec leur mère sur Cahors dans une maison avec jardin, moi j’habite en appartement sur Saint-Étienne et donc c’est vrai qu'une maison avec jardin est plus adaptée pour des enfants en bas âge.

Avec son ex-compagne, il ont pris de principe d'établir une liaison Skype, tous les soirs pour que le père puisse garder le contact avec ses enfants. Il explique que pour lui c'est primordial.