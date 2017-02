Dysfonctionnements à la maison de retraite de Mauléon

Après des alertes lancées par une ancienne animatrice de l'EPHAD de Mauléon, quant au quotidien vécu par les résidents dû au manque de personnel, l'ARS, Agence Régionale de Santé a diligenté une enquête en juin dernier. Cette ex-salariée a également adressé une lettre ouverte au Maire de Mauléon.

Animatrice durant plus de six ans à l'EPHAD de Mauléon, Nicole, a démissionné de son poste en novembre dernier, après n'avoir cessé de dénoncer ce qu'elle estime être "des situations difficiles à supporter.

"Je ne connais pas le taux d'encadrement exact de l'Ehpad de Mauléon aujourd'hui" explique-t-elle, "mais ce que j'ai vu pendant plus de 6 ans, c'est qu'il est insuffisant pour s'occuper convenablement des personnes âgées". Et cette ex-animatrice d'ajouter : "Quand le personnel court dans tous les sens, cela engendre des situations irrespectueuses : on peut ne pas accompagner les résidents aux toilettes quand ils le demandent, ou on peut les laisser trop longtemps aux toilettes ou sur la chaise percée quand on les y a installées, on peut leur dire qu'ils dérangent si ils appellent à la sonnette, on peut bâcler des toilettes et l'hygiène corporelle est parfois très limite, tout comme celle de certains locaux, on peut leur dire des paroles blessantes..."

Des situations qui sont aussi "impossibles à cautionner au sein de l'établissement" pour Nicole. "Les résidents du service fermé, souffrant de troubles comportementaux graves, sont laissés sans surveillance, le personnel soignant étant occupé dans le reste du service et l'équipe d'animation étant trop restreinte (moins de 2 temps plein pour 150 résidents répartis en 4 services)" selon les données de cette ex-salariée.

Juin 2016 : l'ARS diligente une enquête

Autant de griefs relevés aussi par quelques familles qui ont décidé d'alerter l' ARS, l'Agence Régionale de Santé qui a diligenté une enquête en juin dernier.

Enquête, dont les premières conclusions révèlent « des non conformités, dysfonctionnements ainsi que carences et/ ou manquements ayant ou susceptibles d'avoir des conséquences graves sur la santé, la sécurité et le bien-être physique ou moral des personnes hébergées".

"Un peu gros pour un établissement ou tout va bien !" surenchérit l'ancienne animatrice.

Des préconisations attendues

Ce à quoi répond la Direction, par la voix de Valérie FRIOT GUICHARD Directrice du centre hospitalier d'Oloron Mauleon qui a en charge aussi l'EPHAD, : "nous attendons le rapport définitif pour préciser ces éléments. Mais tout est mis en oeuvre avec l'équipe soignante, médicale et l'ensemble du personnel pour appliquer les préconisations qui seront rendues dans le rapport définitif". Et la Direction d'ajouter "que cette personne (l'ex-animatrice) ne fait plus partie de l'établissement...".

Des travaux sont par ailleurs prévus de construction et de réhabilitation sur l'EPHAD. Travaux qui doivent débuter au printemps prochain pour une durée de trois ans.

Enfin le Président du Conseil de Surveillance de l'hôpital et maire de Mauléon, Michel Etchebest assure pour sa part, que "la situation a évolué depuis trois ans et qu'elle continue d'évoluer avec une vraie politique sociale et d'accueil".

Mais quid... de "l'évolution du personnel pour prendre plus de temps avec les résidents, l'URGENCE elle est là !" conclue Nicole, l'ancienne animatrice.