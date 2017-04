Football : Marco Simone viré, Thierry Goudet arrive

Marco Simone a effectué son dernier entrainement ce mardi matin aux Gandonnières. La défaite au Havre 2-0, vendredi dernier, a été fatale à l'entraineur italien qui quitte le club mayennais après 5 mois de présence.

C'est du jamais vu dans l'histoire du Stade Lavallois qui s'est séparé de deux entraineurs cette saison. Marco Simone avait remplacé Denis Zanko en novembre dernier. Dès demain, mercredi, il sera remplacé par Thierry Goudet. Thierry Goudet qui sera officiellement présenté à la presse demain à 9 heures 30 au centre d'entrainement des Gandonnières.

Les stats de Marco Simone

Marco Simone, c'est, championnat et coupes confondus, 4 victoires, 10 nuls et 7 défaites. 0.88 point pris par match contre une moyenne de 0.78 pour son prédécesseur Denis Zanko. Marco Simone était arrivé à Laval pour relancer sa carrière d'entraineur après un passage compliqué à Tours. Il avait d'ailleurs décidé de faire revenir sa garde rapprochée et en premier lieu son adjoint, Italien comme lui, Andréa Ligori. Mais les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances, Marco Simone avait d'ailleurs proposé aux dirigeants de quitter son poste dès la fin février après la défaite à domicile face à Bourg-en-Bresse. Mais les dirigeants lui avaient renouvelé leur confiance.

Thierry Goudet, le pari local

A 6 journées de la fin du championnat, et alors que le Stade est lanterne rouge, qu'il faudrait 4 victoires pour espérer se maintenir, les dirigeants ont décidé de brûler une dernière cartouche, avec la venue de Thierry Goudet. Ce Castrogontérien de 54 ans a été formé au Stade Lavallois, il a été de l'aventure européenne, puis il est parti en Bretagne avant un retour à Laval pour sa dernière saison de joueur. Thierry Goudet a décidé en 1994 de devenir entraineur, et il a connu pas moins de 9 clubs en 22 ans. Le dernier, c'était à l'étranger, en Belgique au FC Tubize qu'il a quitté en août dernier. Depuis il était au chômage. Thierry Goudet a de nombreuses fois frappé à la porte du Stade Lavallois pour dire qu'il était intéressé par le poste d'entraineur. Et bien cette fois, c'est la bonne. Un Mayennais pour redresser la barre, sauver le club de la relégation ou préparer la descente en National.