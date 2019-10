Rennes : il est évacué de son immeuble fissuré, Yvette vient à son secours

Rennes, France

La solidarité de nos auditeurs n'est pas une légende, la preuve encore avec Yvette Forest, fidèle auditrice Rennaise de France Bleu Armorique.

La septuagénaire a entendu sur notre antenne mardi 01 octobre le témoignage de Théo. Cet étudiant et son colocataire ont été obligés de quitter leur appartement du 7 quai d'Ille-et-Rance à Rennes à cause de fissures qui menaçaient d'effondrement l'immeuble.

Sensible à leur histoire, et au fait qu'ils n'ont toujours pas trouvé de solution durable d'hébergement, Yvette a décidé de nous appeler, pour proposer une solution à ces deux étudiants. En effet, cette aidante s'occupe 24h/24 d'un nonagénaire atteint d'Alzheimer. Elle n'occupe donc plus son appartement boulevard de l'Yser, et souhaite le rendre à disposition de Théo et de son colocataire.

"Chez moi il y a tout, internet, les draps, un balcon.. tout ! " s’exclame Yvette à notre micro. Et elle tient à souligner qu'elle ne fait pas ça pour l’argent : "Je ne suis pas une marchande de sommeil, je fais pas ça pour les bénéfices, je ne cherche pas à faire du fric, juste à aider." En effet la Rennaise propose de ne faire payer que la consommation d'eau et d'électricité aux deux étudiants.

Cette bénévole dans une association fait ça évidemment par générosité, mais aussi par conviction. Voir des logements vacants, alors que des personnes sont à la rue, ça l'insupporte ! "Ça m'empêche de dormir !" dit-elle. "Tant qu'on peut encore faire quelque chose et aider, alors on est utile sur terre, c'est ma devise !"

Malgré une mauvaise expérience avec des locataires dans le passé, Yvette fait confiance à Théo et son colocataire : "C'est du provisoire, je ne pense pas qu'ils soient mal intentionnés, ils n'ont pas demandé à se retrouver à la rue" explique-t-elle.

Ce mardi 01 octobre, nous avons mis en contact Yvette et Théo. L'étudiant, surpris et ému de la proposition, visite l'appartement ce mardi soir, pour éventuellement emménager chez Yvette dès la fin de la semaine.