E brezhoneg : adkempennet e vez savadurioù karter Penharz e Kemper

A-benn fin miz Kerzu e vo echu al labourioù e-barzh ur savadur a 140 ranndi. Hag un eil e fin miz Genver. Tost 200 lojeiz adnevezaet en holl. Abaoe 20 vloaz e vez klasket gant ar Stad hag ar strollegezhioù lec'hel adneveziñ ar c'harter mañ, evel e lec'h all. Bez ez eus un ajañs broadel hag a ra war-dro ar raktresoù se : an "ANRU" a vez graet outi.

"An difuiñ dre er-maez, pignerezh nevez, prenestroù nevez, hag all", eme Mark Andro, prezidant OPAC Kemper, Ofis publik al lojeiz. Met adkempenn, n'eo ket ar pal nemetañ. "Ar savadurioù nevez a zo un tammig bihanoc'h. Met ar pal kentañ eo lakaat tud all. 20 vloaz 'zo, lod vrasañ eus an dud a chome el lojeiz sokial a oa e Kermoysan. Bremañ n'eus nemet ur c'hard anezhe e Kemper marteze hag a zo amañ."

Servijoù ouzhpenn d'ar savadurioù

Ar raktres adneveziñ a zo e-keñver al lojeiz evel-just, ha war dachennoù all. "Savadurioù nevez a zo bet lakaet evel an MPT, an ti-kêr nevez, ar greizenn genwerzh, ar skol sirk... Un nebeut traoù a zo bet graet evit adober ar c'harter" eme hini a zo besprezidant tolpad kumunioù Kemper Breizh Izel ivez.

Chom a ra kudennoù memestra : reuz a oa bet er c'harter daou vloaz 'zo. Met mont a ra war-raok, nebeutoc'h nebeutañ a zramm a vez gwerzhet amañ hervezañ. "Kudennoù a seurt-se a zo e Kermoysan. Met, d'am soñj, ez eus un tammig nebeutoc'h bremañ. Sur a-walc'h peogwir ez eus muioc'h e lec'h all. Gwelloc'h nompas lezel tout ar c'hudennoù e memes lec'h."

Ha klasket e vez lakaat buhez a-stroll ivez. Ur frouezheg evit an annezidi a zo bet krouet nevez 'zo e-barzh ul liorzh boutin, da skouer.