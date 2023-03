Le Château de Sully perd son étoile au Guide Michelin : "Nous aurions aimé discuter avec l'inspecteur"

"Ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle, mais nous l'acceptons". Le propriétaire-gérant du Château de Sully, situé près de Bayeux, n'a pas tardé à réagir après l'annonce du palmarès de la bible de la gastronomie. L'étoile, décrochée il y a dix ans par l'établissement, lui est retirée. Et Jean-Marie Batran est amer. "Nous venons de passer trois années très difficiles" marquées par la crise sanitaire et ses conséquences.

"Le Guide Michelin aurait dû différer ses classements, au vu des trois dernières années compliquées"

"Nous n'avons été ouverts pour 2020 que pendant trois mois, quatre en 2021" détaille-t-il. Et l'année 2022 a été compliquée par la pénurie de main d'œuvre. "Nous avions beaucoup de stagiaires, qui n'avaient effectué que des formations de trois mois. Ca n'a pas facilité la tâche de notre chef Nicolas Fages". Jean-Marie Batran regrette de n'avoir pas pu échanger avec l'inspecteur. "C'est la première fois en dix ans. D'ordinaire nous discutons après sa visite. Là ça n'a pas été le cas, nous ne savons même pas si quelqu'un est venu". Le propriétaire-gérant estime que le Guide Michelin "aurait dû, au vu des trois dernières années, différer ses classements".

"La perte de l'étoile ne nous empêchera pas de continuer à faire de la qualité"

S'il exprime son amertume, Jean-Marie Batran accepte néanmoins la sentence. Mais il prévient : "Il n'y aura pas de course à l'étoile, nous allons continuer à faire, et bien faire, ce que nous savons faire, avec des produits locaux et bio." Et il affiche sa confiance pour 2023 avec des atouts de poids. "Nous avons réussi à reconstituer une équipe de professionnels qui apportera le meilleur service et la meilleure qualité à nos clients." La perte de l'étoile, ajoute-t-il, ne met pas en péril l'activité économique de son restaurant. "La première année après une étoile, on enregistre 10 à 15% de clients en plus, mais ensuite nous revenons à notre rythme de croisière, nous allons donc continuer".

Quatre restaurants perdent une étoile en Normandie, aucune nouvelle table n'est distinguée

En Normandie, trois autres restaurants ont perdu une étoile : celle du chef havrais Jean-Luc Tartarin qui perd sa deuxième étoile, la Marine perd son étoile à Barneville-Carterêt dans la Manche, ainsi que le Pavé d'Auge à Beuvron-en-Auge dans le Calvados. Aucune nouvelle table n'a été étoilée.