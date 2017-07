E.Coli : rappel de steaks hachés commercialisés chez Leclerc, Auchan, Intermarché et Super U

Un abattoir a annoncé ce mercredi le rappel de plusieurs lots de steaks hachés commercialisés actuellement dans quatre grandes enseignes, du fait de la présence de la bactérie E.Coli.

L'entreprise de transformation de viande Vignasse et Donney rappelle certains des lots de steaks hachés qu'elle commercialise, suite à un contrôle sanitaire qui a mis en évidence la présence de la bactérie Escherichia coli O157:H7, plus connue sous le nom "E.Coli".

Les lots concernés portent les numéros 17178 à 17179 et ont été vendus entre le 27 juin et le 5 juillet. Ils ont été potentiellement vendus chez Leclerc, Auchan, Intermarché, Super U et dans des boucheries de cinq départements du sud-ouest.

Plus d'informations à venir sur francebleu.fr