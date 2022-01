"Emmerder les non-vaccinés" : "C'est un peu fort, mais ça reflète des choses que j'entends au quotidien"

Les propos ne sont pas faits pour laisser indifférents. Dans le journal Aujourd'hui en France, Emmanuel Macron répond à une interview et précise : "Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout."

De quoi cliver, à commencer par l'Assemblée nationale qui examinait le projet de loi sur le pass vaccinal. A 2 heures du matin, Marc Le Fur, député LR des Côtes d'Armor et président de séance a estimé que "les conditions de travail serein" n'étaient "pas réunies".

Des personnes vaccinées lasses de la situation

"C'est un peu fort", réagit Isabelle Ezanno, médecin généraliste dans le Morbihan (et membre du syndicat MG France). "Mais ça reflète des choses que j'entends au quotidien de la part de personnes vaccinées, qui commencent à être lasses de la situation actuelle."

"Malheureusement", reprend la médecin, "il reste des récalcitrants au vaccin, mais j'ai l'impression qu'ils commencent à se poser des questions. Mais il y a des personnes âgées ou fragiles avec qui la discussion reste compliquée."

Beaucoup de colère

Et les parents d'enfants de 5-11 ans, désormais éligibles à la vaccination? "Ils se posent la question de l'intérêt de vacciner les enfants, ils ont l'impression de devoir vacciner les enfants pour protéger les non-vaccinés, beaucoup de colère. On sent de la colère contre les non-vaccinés."